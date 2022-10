One Piece Film: RED, a Lucca Comics & Games regista e autori hanno presentato l'atteso anime

News Cinema

Vero e proprio fenomeno mondiale, manga e anime amatissimo, One Piece compie 25 anni e i realizzatori hanno scelto Lucca Comics & Games per presentare il nuovo film ai fan in anteprima. Al cinema il 7 e l'8 novembre in originale sottotitolato e doppiato dal primo dicembre.

La Toei Animation ha scelto Lucca Comics & Games, il festival transmediale più importante in Europa, e secondo solo al Komiket di Tokyo come presenze (quest’anno il record assoluto è stato raggiunto ancora prima dell’inizio con 290.000 biglietti venduti), per presentare al pubblico il 29 ottobre One Piece Film: RED, nuovo atteso lungometraggio dedicato ai personaggi del longevo e amatissimo manga di Eiichiro Oda (oltre 500 milioni di copie vendute nel mondo!), che ha dato vita a una serie anime con oltre 1000 episodi all’attivo e a svariati film. Sono arrivati a Lucca per parlare con la stampa, incontrare i fan e partecipare a una serie di iniziative a loro dedicate il regista Goro Taniguchi, che ha iniziato proprio con la serie di One Piece, prima di realizzare un altro genere di film, il direttore dell’animazione e character design Masayuki Sato, due produttori e i doppiatori italiani Emanuela Pacotto (Nami) e Renato Novara (Luffy). Dopo un’anteprima al cinema il 7 e l’8 novembre in lingua originale con sottotitoli, One Piece Film: RED uscirà infatti il primo dicembre in versione doppiata, distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

Dal momento che l’impresa di riportare sullo schermo le avventure di Luffy è stata affidata al regista, che lo ha affrontato molti anni prima in versione episodica, quanta pressione e quanta paura ha avuto nel dover accontentare i fan e lo stesso maestro Oda?

“Non ho avvertito nessun tipo di ansia né di pressione da parte di nessuno” risponde Taniguchi, “nell’affrontare il ruolo di regista, ma ho avuto un altro tipo di pressione. La Toei mi ha chiesto per ben tre volte di dirigere il film e io volevo ripagare quello che ha fatto da sempre l’autore del manga. Questo non significava ignorava i fan, ma rendere ancora più conosciuto One Piece, raggiungere altre persone e utilizzare al meglio la genialità di uno staff che ha dato il meglio di sé”. Uno dei produttori presenti parla dell’interscambio continuo col mondo che si sviluppa sulla carta e quello che diventa il film: “Per arrivare al completamento di un lungometraggio anime ci vogliono circa 3 anni e ovviamente tutto quello che viene aggiornato nel mondo creato dal maestro Oda, arricchisce e aggiorna di pari passo anche il film, che segue le direttive e le novità da lui inserite. Nel creare e sviluppare la sceneggiatura vengono fatti continui aggiornamenti con l’autore in modo che anche il singolo personaggio ripercorra al cinema la crescita e lo sviluppo che ha all’interno del manga. In questo caso, anche a realizzazione già avanzata del film, nel manga sono stati introdotti nuovi elementi, per cui ci siamo assicurati che fossero inseriti anche quelli e questo spero sia un motivo in più per apprezzarlo”.

Taniguchi non si sbilancia sulle richieste fatte da Oda in particolare per il film, limitandosi a dire che già in fase di sviluppo della sceneggiatura, la cosa fondamentale era che la storia si collegasse in qualche modo al mondo di oggi. One Piece Film: Red ha al centro il personaggio di Uta, la cantante figlia di Shanks il rosso, e la musica è una parte importantissima della trama. In un certo senso lo si potrebbe definire quasi un musical. Dice Taniguchi: "Quando abbiamo parlato dela sceneggiatura, dal momento che Oda adora cantare, ci ha chiesto se davvero volevamo utilizzare delle canzoni e quando ha saputo che erano l’elemento portante del film ci ha espresso il desiderio che lo facessimo da veri professionisti, al massimo livello. In One Piece il film: RED ci sono sette canzoni, coì ci siamo messi a tavolino per decidere chi le avrebbe scritte, musicate e interpretat Uta deve esprimere diverse emozioni ed era importante che venissero trasmesse al pubblico. Abbiamo visto tante candidate ma Ado era quella che più esprimeva in maniera completa i sentimenti di Uta all’interno del film. Ado è una cantante che ha da poco compiuto 20 anni ed è in pratica agli inizi della carriera. La sua passione è molto forte e sa esprimere questi sentimenti in maniera molto ampia, Ha letto la sceneggiatura per entrare nel film, per tutte e 7 le canzoni ha voluto tutte le informazioni e i dati necessari per farle sue. Credo che questo suo forte desiderio abbia corrisposto all’intento del film".

Renato Novara ha parlato del suo ritorno come doppiatore del protagonista: “Non appena ho rivisto Luffy è stato come rivedere un vecchio amico, che compie un’evoluzione nel film, dove parte all’inizio come più allegro e quasi infantile e diventa la più grande montagna di muscoli del mondo. Ho visto un rinnovamento in tantissime cose, nessuno di noi associa One Piece alla musica, ma sentendo le canzoni del film ho pensato a quelle della mia infanzia, quelle che ricordiamo di quando eravamo piccoli, è una novità che ha creato un collante unico”. Emanuela Pacotto si è definita “stra-emozionata. One Piece Film: RED è un film nuovo, moderno, vicinissimo alle nuove generazioni. Anche se gli altri membri della ciurma non sono tanto presenti, ritrovarsi davanti al microfono come Nami è stato anche per me come ritrovare una vecchia amica. Sono film molto corali dove ti senti parte di un tutto, questo mi ha coinvolto ancora di più e sono certa che sarà una bellissima sorpresa, perché ha un ritmo che cresce e che ti travolge e che porterà gli spettatori al cinema alla partecipazione fisica, cantando magari insieme le canzoni”:

E dal momento che Taniguchi ha espresso l’intenzione dei realizzatori di coinvolgere i fan di vecchia data del personaggio ma anche quello di conquistare un nuovo pubblico a quello che non è solo un fenomeno giapponese, ma globale, Luffy e la ciurma del Cappello di Paglia insieme a Uta, Shanks e gli altri personaggi di questo coloratissimo e avventuroso mondo, vi aspettano al cinema, a dicembre, in One Piece film: RED.