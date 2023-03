One Day as a Lion: J.K. Simmons con una lunga barba fugge dai creditori nel trailer del film

News Cinema

One Day as a Lion è una commedia d'azione, con un po’ di mistero e un po’ di romanticismo, che ha per protagonisti Scott Caan, Frank Grillo e J.K. Simmons. L'uscita nelle sale USA è prevista per inizio aprile e oggi è arrivato il trailer.

Uscirà in un numero limitato di sale, prima di raggiungere una o più piattaforme streaming, una commedia d'azione con un pizzico di crime che vede J.K. Simmons con il cappello da cowboy, una lunga barba bianca e un cavallo. Il film si intitola One Day as a Lion e ha come attore protagonista Scott Caan, figlio del compianto James Caan e qui nei panni di un incapace cecchino dall’improbabile taglio di capelli che deve racimolare soldi per pagare le spese legali di suo figlio che è in carcere.

Nel cast di One Day as a Lion ci sono anche Frank Grillo e Virginia Madsen, mentre la regia è di John Swab. Il film è stato descritto come un omaggio ad alcuni "autori" americani, in primis Quentin Tarantino e i fratelli Coen.

One Day as a Lion: la trama e il trailer

Vediamo più nel dettaglio la trama di One Day as a Lion.

Jackie Powers è un brav'uomo ma un pessimo cecchino che viene incaricato da un mafioso di andare da un certo Walter Boggs per farsi restituire i soldi che l'uomo deve al boss. Se Boggs dovesse rifiutarsi, Powers potrà sparargli. La missione però va male, perché Powers si mette a trattare con Boggs, che poi se la svigna. A quel punto a Jackie non resta che organizzare un colpo infallibile insieme la cameriera della tavola calda dove ha incontrato il debitore: impadronirsi dell'intero patrimonio dalla madre di lei, che è una signora ricchissima. Nel frattempo il boss ha deciso di far uccidere Jackie da un altro killer, tale Dom Lorenzo. A questo punto la vicenda si complica, come si vede dal trailer del film che è appena stato diffuso.