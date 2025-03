One Battle After Another: il primo trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson

News Cinema

Leonardo DiCaprio è il protagonista del film che il grande regista americano ha liberamente tratto da "Vineland", capolavoro del postmodernismo letterario di Thomas Pynchon. Ecco il primo trailer ufficiale di One Battle After Another di Paul Thomas Anderson

Vi presentiamo qui di seguito il primo trailer ufficiale di One Battle After Another, nuovo film di uno dei più importanti autori del cinema contemporaneo, Paul Thomas Anderson.

Per questo film Anderson si è liberamente ispirato a uno dei romanzi capolavoro della letterarura postmoderna, "Vineland" di Thomas Pynchon, lo stesso autore che è servito a Anderson da punto di partenza per il bellissimo Vizio di forma.

Il film - che vede protagonista Leonardo DiCaprio, assieme a Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim, Benicio del Toro e Chase Infiniti, con Jonny Greenwood confermato compositore di fiducia del regista - è ambientato ai nostri giorni, contrariamente al romanzo di Pynchon che, pubblicato nel 1990, raccontava un 1984 orwelliano. Questa la trama del libro così come sintetizzata sul sito di Einaudi, che lo pubblica in Italia.

Zoyd Wheeler, un residuato umano della stagione hippy degli anni Sessanta, vive con la figlia adolescente, Prairie, in una casa roulotte a Vineland, una cittadina immaginaria nel nord della California. Ogni anno Zoyd, dopo aver radunato un folto gruppo di giornalisti di radio e tv locali, si lancia a peso morto contro la vetrina di qualche malfamato bar della zona. Il motivo per cui lo fa, ufficialmente, è mostrare alle autorità statali che è matto da legare, in modo da ricevere un sussidio. C’è però dell’altro dietro a questa tradizione: un segreto che riguarda sua moglie Frenesi, ex­ cineasta militante, e Brock Vond, un tetro agente federale. Un segreto che sua figlia è destinata a scoprire imbarcandosi in un lisergico viaggio nel tempo e nello spazio. Vineland è il racconto di un universo abitato da idealisti piú o meno scanzonati alle prese con l’idiozia feroce di chi comanda; traditi o traditori, buoni o cattivi, tutti ugualmente in affanno per restare vivi mentre, come al solito in Pynchon, al di sopra delle loro teste continua un eterno conflitto di dimensioni planetarie, dall’aspetto comico eppure sempre piú spietato.

Queste invece le poche righe di trama ufficiale del film di Anderson:

Un gruppo di ex rivoluzionari si riunisce quando un loro perfido nemico riemerge dal loro passato, dopo sedici anni di silenzio. Il gruppo avrà il duro compito di salvare la figlia di uno di loro, prima che accada l'inevitabile...

Nel film DiCaprio interpreta un personaggio assimilabile a quello di Zoyd, mentre Sean Penn il colonnello Lockjaw, equivalente di Brock Vond. Teyana Taylor è la moglie del personaggio di Di Caprio e Chase Infiniti la loro figlia. One Battle After Another, che è senza dubbio uno dei film più attesi dell'anno, ha una data di uscita negli USA fissata per il 26 settembre, lasciando presagire la presenza del film ai Festival di Venezia (dove Anderson ha già presentato con grande successo il suo The Master, premiato con il Leone d'Argento alla regia e la Coppa Volpi andata a entrambi i protagonisti, Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman) e di Toronto.

