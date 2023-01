Omaggio ad Edgar Allan Poe: ecco i migliori horror gotici in streaming

News Cinema

Il grande scrittore del mistero nasceva a Boston il 19 gennaio 1809. Ecco cinque film in streaming che ha ispirato in maniera più o meno esplicita.

Approfittiamo oggi dell’anniversario della nascita di Edgar Allan Poe (Boston, 1809) e del recente arrivo su Netflix di The Pale Blue Eye - I delitti di West Point in cui è uno dei personaggi principali per proporvi cinque film in streaming che rappresentano il meglio dell’horror gotico, in omaggio più o meno esplicito all’arte letteraria del grande scrittore. Buona lettura.

Omaggio a Edgar Allan Poe: i migliori horror gotici in streaming

Il pozzo e il pendolo (1961)

Il classico anni ‘60 viene diretto da Roger Corman con una fantasia e una creatività assolutamente encomiabili. Il pozzo e il pendolo è poi veicolo perfetto per la classe d’attore di un Vincent Price senza eguali, elegante e sornione al punto giusto. Un film in perfetto stile Corman, contenuto nei mezzi quanto potente nella messa in scena. Quasi sicuramente il miglior film tratto dall’opera di Edgar Allan Poe. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il mistero di Sleepy Hollow (1999)

Omaggio straordinariamente realizzato da Tim Burton, che compone un puzzle visivo magnifico su una storia di detection ottimamente organizzata. Autunnale, elegante, oscuro, Il mistero di Sleepy Hollow vede Johnny Depp e Christina Ricci in grande spolvero, con Christopher Walken che nel ruolo del Cavaliere senza testa ruba la scena. Oscar per le scenografie per un film straordinario, potente, folgorante. Il meglio del Burton di un tempo. Disponibile su CHILI, Netflix, Amazon Prime Video.

The Others (2001)

Alejandro Amenabar adatta il classico horror di Henry James Giro di vite in un’opera monumentale e spaventosa, che vede una Nicole Kidman al meglio delle sue capacità e condurre per mano un film veramente terrificante, a cominciare dal suo magnifico inizio. The Others vede nel cast anche Christopher Eccleston, un attore che un tempo sapeva ipnotizzare. Da vedere e amare incondizionatamente. Di classe superiore per il genere a cui appartiene. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Wolfman (2010)

Un film distrutto dalla critica, quasi ignorato dal pubblico che invece a nostro avviso rappresenta una delle migliori produzioni del genere dei nostri tempi, con un’anima da tragedia veramente gotica. E poi Benicio Del Toro, Emily Blunt e Anthony Hopkins come trio di protagonisti sono semplicemente perfetti. Diretto da un artigiano di fiducia come Joe Johnston, Wolfman garantisce intrattenimento elegante ed eleganza della messa in scena. Oscar per il miglior trucco per un film potente e a suo modo profondo. Una chicca. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point (2023)

Non potevamo che chiudere con l’affascinante thriller diretto da Scott Cooper che vede Christian Bale come sempre robusto protagonista accanto a un bravissimo Harry Melling nel ruolo di un giovane Edgar Allan Poe. The Pale Blue Eye - I delitti di West Point possiede un’ambientazione notevole e un’anima malinconica davvero potente, che permette ai due protagonisti di sviluppare personaggi a tutto tondo e un rapporto traslato padre/figlio di vera intensità. Ottimo prodotto di genere che rende omaggio sincero e appassionante alla figura di Edgar Allan Poe. Da non perdere. Disponibile su Netflix.