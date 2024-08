Omaggio a Marilyn Monroe: ecco cinque dei suoi migliori film in streaming

News Cinema

La grande attrice moriva il 5 agosto 1962. Ecco alcuni dei film in streaming che l'hanno resa una leggenda di Hollywood.

Il 5 agosto 1962 moriva a soli 36 anni la “divina” Marilyn Monroe. Nessuna altra attrice nella storia di Hollywood ha saputo incarnare quel mix incredibile di ironia e sensualità, fattore che l’ha portata ad essere amata da milioni di spettatori in tutto il mondo e nel corso di diverse generazioni. I cinque film in streaming che abbiamo scelto per renderle omaggio rappresentano soltanto una piccola parte di una filmografia breve ma preziosa, che vale assolutamente la pena ripercorrere. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Marilyn Monroe

Giungla d’asfalto

Gli uomini preferiscono le bionde

Quando la moglie è in vacanza

A qualcuno piace caldo

Gli spostati

Giungla d’asfalto (1950)

Il classico del noir diretto da John Huston vede una Monroe incantevole e subito perfettamente calata nel ruolo di icona tentatrice. Sterling Hayden guida con la sua solita classe e presenza scenica un cast che vede anche un irruento James Whitmore. Giungla d’asfalto diventa immediatamente un classico del genere, e la carriera della futura stella intramontabile del cinema viene lanciata. Classico di inizio anni ‘50. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gli uomini preferiscono le bionde (1953)

Grazie a uno dei grandi cineasti classici quale era Howard Hawks, la Monroe ottiene il ruolo che la impone definitivamente come star dello showbusiness americano. Gli uomini preferiscono le bionde le regala momenti da musical indimenticabili, come quello di Diamonds are a Girl’s Best Friend. Accanto a lei una magnifica Jane Russell e un perfetto Charles Coburn. Film per tutte le età e soprattutto formazione di una diva al suo massimo livello. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quando la moglie è in vacanza (1955)

La prima collaborazione con il grande Billy Wilder è l’adattamento di una play teatrale di grande successo che vede la Monroe coprotagonista perfetta insieme a Tom Ewell. Quando la moglie è in vacanza è un film di stampo “teatrale” che sfrutta la sua stessa natura per sviluppare duetti eccezionali tra i due protagonisti. Ma più della leggendaria sequenza della gonna che si alza, la Monroe merita di essere ricordata in toto per la sua prova dai tempi comici semplice,ente magistrale. Tentatrice, ingenua, spiritosa, frizzante. Poco davvero si può dire della sua interpretazione. Semplicemente da applausi, pietra preziosa per un film scoppiettante e pruriginoso. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A qualcuno piace caldo (1959)

Il capolavoro assoluto della Monroe, che vince il Golden Globe come miglior attrice comica. La sua sensualità straripante esplode tra le pieghe di un personaggio dolcissimo, che le calza a pennello. E quando duetta con Tony Curtis è semplicemente indimenticabile. Jack Lemmon alla sua prima collaborazione con Billy Wilder contribuisce a fare di A qualcuno piace caldo un classico di comicità scatenata, di irrisione dei generi e dei ruoli di quel periodo. Con un finale oggi più che mai modernissimo. Nomination all'Oscar per la regia e l’attore protagonista tra le altre, premio per i costumi della eterna Edith Head. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Gli spostati (1961)

Ultimo film della Monroe, che recita accanto a due altri mostri sacri della Hollywood classica come Clark Gable e Montgomery Clift. Diretta ancora una volta da quel John Huston che l 'aveva lanciata, la Monroe offre una performance malinconica, stratificata. Commiato dolente da quel mondo del cinema che l’ha amata senza averla mai capita veramente. Gli spostati ci ricorda ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che attrice sopraffina e fantasiosa sapeva essere quando diretta nel modo giusto. Film autunnale e per ovvi motivi struggente. Da vedere assolutamente. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.