Oltre a Bruce Willis Quentin Tarantino vorrebbe anche un altro attore di Pulp Fiction nel cast di The Movie Critic

In The Movie Critic, salute permettendo, potremmo rivedere Bruce Willis ma anche un altro attore la cui carriera è stata rilanciata da Tarantino. Almeno secondo i soliti bene informati...

Cresce l'attesa per The Movie Critic, decimo - e al momento ultimo, ma mai dire mai - film di Quentin Tarantino. Come noto, il film è ambientato nel 1977 e ha per protagonista un vice-critico, le cui recensioni "erano un incrocio tra il primo Howard Stern e Travis Bickle di Taxu Driver se avesse fatto il critico". A parte il ruolo protagonista, che potrebbe essere interpretato da Paul Walter Hauser (almeno questo era prima dello sciopero degli attori che ha bloccato Hollywood), era emersa la voce per cui Tarantino avrebbe voluto per un cammeo Bruce Willis, condizioni di salute permettendo. Adesso però arrivano altre voci, dai soliti bene informati di Hollywood, secondo le quali ci sarebbe un personaggio anche per un altro attore di Pulp Fiction, vediamo di chi si tratta, ma intanto lo potete capire dal tweet (o come si chiami ora) embeddato qua sotto.

HOT RUMOR via THE HOT MIC: I hear Tarantino is saving a role in his final film THE MOVIE CRITIC for two of his former leading men. Here's one of them... pic.twitter.com/clrRSLf5Jn — Jeff Sneider (@TheInSneider) September 18, 2023

John Travolta in The Movie Critic?

Ebbene sì, l'attore "rumored" per un ruolo nel decimo film di Tarantino è John Travolta, cui il regista dette nuova fama quando lo ripescò dal dimenticatoio nel 1994 per affidargli il ruolo del gangster Vincent Vega in Pulp Fiction. Jeff Sneider, il giornalista che ha diffuso la voce, parla di due ruoli senza specificare se il primo andrà o dovrebbe andare a Willis, ma per l'altro come avete visto è piuttosto esplicito, visto che ha pubblicato un ormai celeberrimo meme tratto proprio da Pulp Fiction. Se entrambe le voci fossero confermate, sarebbe la prima volta che i due attori apparirebbero insieme nello stesso film dopo trent'anni. Certo è che sarebbe bello, nel caso che The Movie Critic fosse davvero l'ultimo film di Quentin Tarantino, timoroso di sporcare una carriera praticamente perfetta col passare degli anni, ritrovare sullo schermo i volti degli attori che lui ci ha insegnato di nuovo ad amare.