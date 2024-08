Olimpiadi 2024: Tom Cruise eseguirà uno stunt clamoroso alla cerimonia di chiusura, ecco quale

News Cinema

La star di Top Gun chiuderà i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e lo farà in grande stile. Tom Cruise è pronto a lasciare tutti a bocca aperta cimentandosi in un'acrobazia incredibile, proprio come nei suoi film! Il gesto plateale avrà un significato preciso: scopriamo quale!

I Giochi Olimpici di Parigi sono in pieno svolgimento e, tra le celebrità avvistate tra gli spalti a tifare per gli atleti più talentuosi è apparso anche Tom Cruise. La star di Mission: Impossible, 62 anni, è volata nella capitale francese per tifare per gli Stati Uniti. L'avvistamento risale ai primi giorni dei giochi estivi, precisamente durante la cerimonia di apertura lungo la Senna. Secondo alcune fonti, tuttavia, l'attore sarà protagonista di un'altra missione top secret: la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che si terrà l'11 agosto.

Stando allo scoop di Tmz, Cruise dovrebbe lanciarsi dalla cima dello Stade de France, atterrando poi sul campo con la bandiera olimpica. Per mesi, afferma il portale, il divo si è preparato ad eseguire lo stunt di paracadutismo, proprio in vista dell'importante cerimonia. Questo gran finale ha un significato preciso. Rappresenta infatti il passaggio dei Giochi olimpici del 2028 alla prossima città ospitante: Los Angeles.

La notizia è da confermare, pertanto va chiaramente presa con la dovuta cautela. Di certo è plausibile, dal momento che Tom Cruise, icona indiscussa dei film d’azione, è noto per eseguire di persona anche le acrobazie più rischiose. Ad ogni modo, le indiscrezioni sostengono che il piano sia il seguente: l'attore e produttore aprirà le danze dondolandosi dalla cima dello Stade de France per poi raggiungere la sua prima destinazione, ovvero il campo dello stadio (non è chiaro se si servirà effettivamente di un paracadute o sarà assicurato ad una corda).

Verrà poi trasmesso un segmento preregistrato di due minuti in cui il divo viaggia in aereo verso la sua prossima tappa, mentre porta la bandiera olimpica dalla Francia a Los Angeles. In particolare, si lancerà ancora con il paracadute per poi atterrare sulla collina con la celebre scritta Hollywood, nella città che sarà sede della manifestazione sportiva tra quattro anni. La sequenza sarebbe stata girata a marzo. Tmz ha allegato alcuni scatti, datati 16 marzo, in cui Cruise apparentemente gira proprio lo stunt in questione.

The Hollywood Reporter ha parlato dell'esistenza di un altro stunt pianificato a Los Angeles, che sarebbe stato presentato nel segmento preregistrato. Questo però sarebbe stato ritirato, poiché la polizia californiana si sarebbe mostrata contraria a chiudere la Pacific Coast Highway.

Secondo quanto riferito, inoltre, non mancheranno momenti emozionanti, in cui Cruise passerà la bandiera ad altri atleti olimpici lungo il suo cammino, tra cui un ciclista, uno skater e un pallavolista. Tmz ha alzato l'asticella svelando che l'idea sia stata proprio di Tom Cruise - da tempo sostenitore dei giochi olimpici - che l'avrebbe proposta al Comitato Olimpico Internazionale. Nel 2004, non a caso, la star ha contribuito a trasportare la torcia olimpica di Los Angeles fino ad Atene.