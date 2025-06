Olga Kurylenko nel trailer dell'horror O.T.H.E.R

News Cinema

Ex Bond Girl, ex eroina del cinema d'azione, l'attrice ucraina è la protagonista assoluta di questo film diretto dal francese David Moreau. Ecco trailer e trama di O.T.H.E.R.

Ucraina naturalizzata francese, ex modella, Olga Kurylenko ha avuto un periodo di grande celebrità: erano gli anni in cui è stata la Bond Girl di Quantum of Solace, scelta da Terrence Malick per il sui To the Wonder, nel cast del divertentissimo 7 psicolopatici e al fianco di Tom Cruise in Oblivion. Più di recente l'abbiamo vista in Tyler Rake 2, e nei panni di Taskmaster nei cinecomic Marvel Black Widow e Thunderbolts*.

Qui vi proponiamo una versione diversa di Olga Kurylenko, quella di protagonista di un horror che si intitola O.T.H.E.R e che è diretto dal francese David Moreau, che all'inizio degli anni Duemila ha fatto parte del gruppo della New French Extremity firmando un film duro come Ils (in Italia Them - Loro sono là fuori), e che poi ha diretto anche il remake "occidentale" del The Eye dei fratelli Pang.

La storia del film - di cui di seguito vi mostriamo un intrigante trailer ufficiale fatto di maschere spaventose, momenti surreali, presente inquietanti e altro ancora - è quella di una donna di nome Alice che fa ritorno nella sua casa d'infanzia dopo la morte della madre: lì scopre che la casa è piena di strumenti di sorveglianza che ne registravano ogni mossa, e anche che attorno si aggira un presenza sinistra che la spingerà a fare scoperte terrificanti.

O.T.H.E.R, il trailer dell'horror con Olga Kurylenko