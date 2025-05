Oggi a Cannes 2025 - Il ritorno di Spike Lee e Julia Ducournau

News Cinema

Si apre la seconda settimana del Festival di Cannes che si annuncia la più interessante con il ritorno di Spike Lee che sarà accompagnato da un Denzel Washington alla prima apparizione sul red carpet del festival. Insieme a loro il nuovo film della regista di Titane. La nostra consueta video guida con gli appuntamenti di oggi da Cannes.

Era proprio il 19 maggio, ma di trentasei anni fa, nel 1989, quando Spike Lee cambiò la sua vita e la sua carriera presentando Fa' la cosa giusta in concorso al Festival di Cannes. E proprio oggi, dopo aver presieduto la giuria nell'inconsueta edizione di luglio del 2021, causa pandemia, torna a presentare il suo nuovo film, a braccetto con una star con cui ha lavorato per cinque film, e che sembra incredibile non sia mai stato ospite a Cannes e sul suo celeberrimo tappeto rosso. Stiamo parlando di Denzel Washington, protagonista di Highest 2 Lowest, presentato fuori concorso.

Ma non solo, dopo Titane, palma d'oro tanto amata e discussa, ecco che torna Julia Ducournau. Ma vediamo insieme il consueto video di presentazione degli appuntamenti di oggi a Cannes.