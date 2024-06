Oddity: il trailer ufficiale del nuovo fenomeno horror

News Cinema

Passato a diversi festival americani, il film scritto e diretto dal regista irlandese Damian Mc Carthy è già considerato uno dei punti di rifermento contemporanei del genere. Ecco il trailer di Oddity.

Si intitola Oddity, l'ha scritto e diretto il regista irlandese Damian Mc Carthy (che aveva esordito nel 2020 con l'interessante Caveat), e se ne parla come il nuovo film horror di riferimento dei prossimi mesi (perlomeno da parte di quelli che l'hanno già visto in alcuni dei numerosi festival cui ha partecipato, dal SXSW di Austin a quello di Seattle). La storia parla di una donna uccisa, del paziente dell'ospedale psichiatrico in cui lavora il marito che viene accusato dell'omicidio, dela gemella della defunta, un'auto proclamata sensitiva con la passione di collezionare oggetti ritenuti maledetti. E di uno di questi oggetti, appunto: un inquietantissimo manichino di legno.

Nel cast, nomi non particolarmente noti come quelli di Gwilym Lee, Carolyn Bracken, Tadhg Murphy, Caroline Menton, Jonathan French e Steve Wall. Poco conta, la notorietà dei protagonisti, poiché la critica è impazzita: tutte le recensioni raccolte finora da Rotten Tomatoes sono più che positive.

E allora, vediamolo, l'intrigante trailer di questo Oddity, che sarà nei cinema americani a luglio, e poi in streaming sulla piattaforma di riferimento degli appassionati del genere, Shudder.







Quando Dani viene brutalmente assassinata nella remota casa di campagna che lei e suo marito Ted stanno ristrutturando, tutti sospettano che si tratti di un paziente dell'istituto di igiene mentale locale, dove Ted è medico. Tuttavia, poco dopo il tragico omicidio, il sospettato viene trovato morto. Un anno dopo, Darcy, la sorella gemella cieca di Dani, sedicente sensitiva e collezionista di oggetti maledetti, fa una visita inaspettata a Ted e alla sua nuova fidanzata, Yana. Convinta che l'omicidio di sua sorella sia avvenuto più di quanto si sappia, Darcy ha portato con sé gli oggetti più pericolosi della sua collezione maledetta per aiutarla a vendicarsi.