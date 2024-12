Oceania 2 sempre primo al boxoffice italiano del weekend, i Me Contro Te e Kraven nel resto del podio

News Cinema

Oceania 2 al botteghino italiano del weekend mantiene ben distante in seconda posizione l'esordio di Cattivissimi a Natale, il nuovo film dei Me Contro Te. Terzo posto per Kraven - Il cacciatore: un triste debutto anche nel mondo intero per l'ultimo cinecomic del Sony's Spider-Man Universe.

Oceania 2 non si ferma, nemmeno al boxoffice italiano del weekend: con un altro 1.947.300 euro, raggiunge qui il totale di 15.921.300 (fonte Cinetel). Nostro miglior quarto incasso dell'anno solare, ha toccato nel mondo i 717.020.000 dollari (fonte Boxofficemojo), per un costo che secondo il Collider e il Los Angeles Times si è aggirato sui 150 milioni. Questi numeri confermano che la metamorfosi in corsa da miniserie a film per le sale ha pagato, massimizzando gli sforzi, senza la dispersione nello streaming delle risorse più costose e prestigiose, come i Walt Disney Animation Studios. Confermano anche la virata più conservativa sostenuta dal CEO Disney Bob Iger: fare leva sui brand e i personaggi più popolari per rientrare nelle grazie del pubblico. Missione compiuta? Immaginiamo che la combo con Mufasa - Il re leone, in uscita questa settimana, dovrebbe dare una risposta affermativa.

Debutto in seconda posizione per Me Contro Te: Cattivissimi a Natale, settimo film dei Me Contro Te, alias Sofia Scalia & Luigi Calagna, YouTuber ormai appuntamento fisso anche al cinema per bambini e bambine: partenza da 747.500 euro in quattro giorni (contando anche le anteprime) per un'avventura a tema Feste. Luì e Sofì sono alle prese con un elfo che vuole rovinare il Natale, e per fermarlo si faranno aiutare al Polo Nord... proprio dai cattivi, cioè dal Signor S, Perfidia e da Velenia, figlia di quest'ultima!

Esordio al terzo posto con 633.600 euro in cinque giorni per Kraven - Il cacciatore con Aaron Taylor-Johnson: il sicario devastante marveliano si muove nel Sony's Spider-Man Universe, che ribadisce la sua debolezza economica (non contando l'eccezione dei Venom). Nel mondo infatti il cinecomic di J. C. Chandor ha debuttato con appena 26 milioni di dollari, di cui solo 11 negli USA, dove ha segnato la partenza peggiore per questo universo parallelo al Marvel Cinematic Universe. Una vera caporetto, considerando che stando a Variety il suo budget è veleggiato tra i 110 e i 130 milioni.