Oceania 2 mantiene la vetta del boxoffice italiano del weekend

Oceania 2, ancora in cima al botteghino italiano del weekend, è diventato il quarto migliore incasso dell'anno solare qui da noi. Esordio in sala al secondo posto per La stanza accanto di Pedro Almodóvar.

Oceania 2 non solo mantiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, stando ai dati Cinetel, ma il suo primo posto da 4.055.600 euro distanzia enormemente gli altri lungometraggi nella classifica. La scommessa Disney, trasformare una miniserie per Disney+ in un'opera cinematografica con tutti i crismi, ha pagato: ammonta a 13.402.800 euro il totale italiano delle nuove avventure di Vaiana nel suo solare Oceano Pacifico, una cifra che lo rende il quarto migliore incasso dell'anno solare qui da noi, facendogli scalzare gli 11 milioni di Kung Fu Panda 4. I 17.700.000 di Cattivissimo Me 4 sembrano ancora lontani, ma considerando che la concorrenza interna di Mufasa non arriva prima del 19, c'è ancora un'altra settimana per tentare l'altro sorpasso. Nel frattempo il cartoon ha toccato in tutto il mondo i 600 milioni di dollari, anche se negli USA Oceania 2 ha perso il 63% rispetto all'esordio della scorsa settimana (fonte Boxoffice Pro), l'unico record di un'operazione altrimenti riuscita: il budget si è aggirato sui 150 milioni di dollari, stando al Los Angeles Times e a Collider.