Ocean's 14: trovato il regista per il prequel? in trattative c'è un nome di un certo peso

Dopo le dichiarazioni di Andy Garcia, un'altra nuova notizia per i fan della saga iniziata con Ocean's 11. Il regista del prequel dovrebbe essere il regista di Minari, Lee Isaac Chung.

Dopo l'abbandono della regia di Ocean's 14, prequel della serie rilanciata nel 2001 da Steven Soderbergh, sembrava che il film fosse in alto mare, ma un mese fa Andy Garcia ha riacceso le speranze dei fan, che vengono oggi confermate dalla notizia che 'è effettivamente un regista di ottimo livello in trattative per dirigerlo. Si tratta di Lee Isaac Chung, da quanto riporta Deadline, che ha diretto il film candidato all'Oscar Minari, il recente Twisters nonché episodi delle serie tv di Star Wars, per la precisione The Mandalorian e Star Wars: Skeleton Crew. Vediamo cosa sappiamo di preciso.

Ocean's 14: pronti al via con Lee Isaac Chung?

Essendo un progetto da tempo in fase di sviluppo ma senza alcuna certezza, come è consuetudine di Hollywood, su Ocean's 14 al momento vige un certo riserbo, sia in merito alla storia che al cast. A un certo punto si era sparsa la voce che Margot Robbie e Ryan Gosling avrebbero interpretato il prequel, ma non c'è stata nessuna conferma uffiiciale in merito, anche se la società di produzione della Robbie, LuckyChap, è ancora tra i produttori del film. La produzione del nuovo film della serie è comunque fondata, viste le trattative con un regista di peso come Lee Isaac Chung e speriamo di potervi dare al più presto nuove e più certe notizie.

Tutti i film della serie Ocean's

All'origine di questa fortunata serie di heist movie c'è Colpo Grosso (in originale appunto Ocean's Eleven), film del 1960 diretto da Lewis Milestone e interpretato dai membri del cosiddetto Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e Peter Lawford tra gli altri. Nel 2001 arriva il moderno remake Ocean's Eleven, diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts ed Andy Garcia, che al box office mondiale supera la ragguardevole cifra di 450 milioni di dollari. In seguito al successo di questo remake contemporaneo, nel 2004 sempre Soderbergh dirige Ocean's Twelve, con lo stesso cast nei ruoli principali, che supera in 360 milioni di dollari. Per la terza volta Soderbergh torna nel 2007 a dirigere Ocean's Thirteen, che incassa 311 milioni di dollari circa. Undici anni dopo, nel 2018, il timone passa a Gary Ross per Ocean's 8, con un cast tutto al femminile, da Sandra Bullock a Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Una versione che sfiora i 300 milioni di dollari. E ora aspettiamo Ocean's 14 o come si chiamerà...