Occhiali neri: ecco teaser trailer e poster del nuovo film di Dario Argento

Il nuovo giallo all'italiana del Maestro dell'horror verrà presentato tra pochi giorni in prima mondiale al Festival di Berlino, e debutterà nei cinema il 24 febbraio con Vision Distribution.

Vi presentiamo qui di seguito il primo teaser trailer e il poster ufficiale italiano di Occhiali neri, il nuovo attesissimo film di Dario Argento che verrà presentato in prima mondiale al Festival di Berlino e che debutterà nei cinema italiani il 24 febbraio distribuito da Vision Distribution.

Occhiali neri, interpretato da Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea Gherpelli e Xinyu Zhang, segna il ritorno al giallo all'italiana per il maestro dell’horror Dario Argento, icona mondiale del cinema di genere che ha segnato intere generazioni con il suo stile inconfondibile e senza tempo.

