Nun ve trattengo: arriva il docufilm su Franco Califano com'era davvero

Si intitola Nun ve trattengo il documentario su Franco Califano appena annunciato da Interlinea Films. A dirigere il film sono Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, che rendono giustizia alla complessità e alla profondità del Maestro.

A dieci anni dalla morte di Franco Califano, Interlinea Films annuncia la produzione di un documentario dedicato alla vita e alla carriera del cantante. Intitolato Nun ve trattengo. Il film vede dietro alla macchina da presa Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini, che sono anche autori della sceneggiatura. Il doc non seguirà un ordine cronologico e conterrà testimonianze importanti di amici e familiari del Califfo, e anche di coloro che hanno raccolto la sua eredità.

Nun ve trattengo: di cosa parla il docufilm su Franco Califano

Nun ve trattengo si soffermerà innanzitutto sulle tappe fondamentali della vita di Califano, e quindi gli inizi come cantante, il successo, le difficoltà. La storia di Franco Califano sarà anche la storia di Roma a partire dagli anni '50, epoca della ricostruzione. Si parlerà anche del fermento culturale del '68 e delle sperimentazioni artistiche degli anni '70.

Nun ve trattengo contiene materiali inediti, che aiuteranno lo spettatore a conoscere anche il lato più intimo e nascosto di Califano, uomo complesso non sempre compreso dai suoi contemporanei, che a volte lo liquidavano dandogli del playboy e del viveur.

Il viaggio del documentario si snoderà in una lunga notte dal tramonto all'alba, in cui gli spettatori saranno condotti attraverso le strade di Roma fino alla Campania, alla scoperta dei luoghi iconici della vita del Maestro, il tutto nello stile di un lungo flusso di coscienza.

Il narratore di Nun ve trattengo sarà uno speaker di Radio Radicale, emittente che fu vicino al Califfo quando fu coinvolto nel caso Enzo Tortora.

Nun ve trattengo: dicono i registi

Del Franco Califano uomo e dello stile di Nun ve trattengo hanno voluto parlare i due registi. Ecco la dichiarazione di Francesca Romana Massaro:

L'urgenza di raccontare un personaggio così complesso ed eclettico non può che portarci a dirigere un documentario dallo stile caleidoscopico, che ricrei e sorprenda con un festevole avvicendarsi di luci, colori e figure dalle tinte sature. In ambientazioni dalle luci decise e drammatiche come quelle nelle quali ha vissuto il Califfo. Nulla di scontato, neanche le pose delle interviste, perché il Maestro non lo permetterebbe mai. Piuttosto, l'oblio.

Queste invece le parole di Francesco Antonio Mondini:

Il Maestro, come si faceva chiamare, era una persona vera ma non era un santo come non era un diavolo. Era un uomo. È qui che nasce l'idea narrativa, ovvero rappresentare un uomo che durante la sua vita si è trovato di fronte ad innumerevoli situazioni e contesti. Dal Califano del periodo milanese, alle borgate fino alla laurea in filosofia. Nei suoi 74 anni di vita ha conosciuto migliaia di persone disparate, lavorando e avendo un rapporto artistico o semplicemente umano con innumerevoli persone che lo ricordano con affetto, con rabbia o con amore.