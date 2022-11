Notte fantasma: la recensione del noir spiazzante e convincente di Fulvio Risuleo con Edoardo Pesce

News Cinema

Una strana coppia si muove nel ventre di Roma in Notte fantasma, noir che si svolge tutto in poche ore, diretto da Fulvio Risuleo, con Edoardo Pesce e l'esordiente Yothin Clavenzani. In uscita al cinema per Vision Distribution dal 17 novembre.

Due pianeti che si incrociano, si scontrano e si attraggono, nonostante siano di massa e qualità molto diversa. Tutto in una Notte fantasma, lungo binari portatori di un carico di fascino, ma anche di insidie, come quelli di un sottogenere da nobili natali e precedenti. Su tutti riecheggia il Martin Scorsese di Fuori orario o di Al di là della vita, più che di Taxi driver. Riferimenti che il trentenne Fulvio Risuleo declina in una storia noir metropolitana che ha il merito di non risultare asettica ma inserita con abilità in un contesto specifico come quello romano. Come lo sono i due protagonisti, il misterioso e instabile poliziotto, interpretato con la consueta energia febbrile da Edoardo Pesce e Tarek (l’esordiente e perfettamente funzionale Yothin Clavenzani).

È un sabato sera e il ragazzo sta prendendo l’autobus per raggiungere alcuni amici per un'uscita come tante. Prima gli chiedono di passare in un parco e prendere un po’ di fumo. È qui che incrocia il poliziotto, chiuso nella sua automobile, che presto diventerà per entrambi il luogo in cui rinchiudersi, la stanza degli interrogatori e lo spazio dell’ansia e dell’abuso di potere, alternando minacce a riavvicinamenti, in una notte silenziosa e livida, vista da un finestrino o riflessa sullo specchiettio retrovisore di una parte di città che non si addormenta.

È una Roma indifferente, con quella distanza strafottente e abituata a ogni estremo che la contraddistingue. Eppure non le perde di vista, queste due monadi in fase di esplorazione reciproca, dilata il tempo e sospende il giudizio, si offre con generosità, universale ma piccola piccola, con le sue buche e il suo asfalto malridotto che svoltato l’angolo regala un sorprendente angolo di campagna romana. I luoghi e i riti di questo “tutto in una notte” sono spiazzanti, pur mantenendo una credibilità di scrittura e di recitazione.

Notte fantasma è un film ansiogeno, che inchioda lo spettatore e i suoi due protagonisti a un ritmo sincopato fatto di silenzi complici e di esplosioni di energia, a staticità riflessiva capace di spalancare un baratro esistenziale, con la colpa e la solitudine a rappresentare il non detto comune in cui si ritrovano i due personaggi. Il tutto senza dimenticare la lezione del genere, una tensione strisciante, un battito a riposo pronto a lasciarsi andare a picchi di adrenalina.

Risuleo costruisce un prisma di superfici riflettenti e trasparenti, che illudono lo sguardo di respirare spingendosi fino a un orizzonte lontano, salvo poi soffocare improvvisamente, riportando Tarek e il poliziotto a una convivenza forzata, a fughe e inseguimenti.