Nothing Compares: il trailer del documentario su Sinéad O'Connor

Un ritratto intenso della celebre e controversa cantante irlandese, diventata popolarissima nel lontano 1990 con una canzone bellissima (scritta da Prince) cantata in modo da far venire i brividi.

Era il 1990, non esistevano Spotity e i siti per scaricare la musica, ma esistevano - ed erano popolarissimi - i videoclip, che si guardavano in televisione in trasmissioni dedicate o, meglio ancora, su Videomusic, storica emittente che venne poi soppiantata dal colosso MTV quando questo decise di arrivare nel nostro paese non solo via satellite.

Era il 1990 e noialtri, che oggi siamo anziani, eravamo ipnotizzati, e spesso commossi, da un video in cui una ragazza bellissima, con degli occhi enormi e i capelli rasati, cantava con una voce incredibile e una partecipazione emotiva straziante una canzone meravigliosa, che faceva e fa venire i brividi.

La canzone, che era stata scritta dal quel genio di Prince, era "Nothing Compares 2 U", e la cantante era una giovane irlandese di nome Sinéad OʼConnor. Che oggi, dopo essersi convertita all'Islam, e dopo aver cambiato legalmente nome in Magda Davitt, si chiama Shuhada’ Davitt.

Nonostante il successo straordinario ottenuto con quel brano, O'Connor è stata protagonista di una carriera e di una vita privata turbolente, ricche di polemiche e di dolori: celebri rimangono la sua esibizione al Saturday Night Live al termine della quale strappò una foto di Papa Giovanni Paolo II in polemica contro la pedofilia nella Chiesa, le sue dichiarazioni contro la famiglia e le accuse di abusi, una vita privata movimentatissima, una diagnosi di disturbo bipolare di personalità, la richiesta di essere scomunicata e molto altro ancora.

Molto di tutto questo, e altro ancora, viene ora raccontato in un documentario prodotto da Showtime che non poteva che intitolarsi Nothing Compares, e che debutterà negli USA il 30 settembre. Diretto da Kathryn Ferguson, il film "ricostruisce la fenomenale ascesa alla fama mondiale di Sinéad OʼConnor ed esamina come abbia usato la sua voce all'apice della celebrità, prima che la sua personalità iconocalsta la facesse esiliare dal mondo del pop mainstream".

Ecco il trailer di Nothing Compares, seguito dal leggendario videoclip di "Nothing Compares 2 U":