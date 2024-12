Nosferatu, intervista con Willem Dafoe: "La TV racconta storie, il cinema fa molto di più"

News Cinema

In uscita al cinema il 1° gennaio 2025, Nosferatu di Robert Eggers conta tra i suoi protagonisti il sempre carismatico Willem Dafoe. Lo abbiamo incontrato per una video intervista

Ancora una volta Robert Eggers ci invita in un mondo in cui atmosfera ed estetica mettono in atto un lavoro di seduzione visiva per i nostri sensi che, in questo caso, va quasi al di là della storia che racconta. Tratta dal Dracula di Bram Stoker, questa nuova versione di Nosferatu (dal 1° gennaio al cinema con Universal Pictures) cerca di possedere gli spettatori come il personaggio del vampiro fa con la giovane donna di cui si invaghisce. Con quest'opera, il regista ammette implicitamente di essere stato sedotto lui stesso dall'espressionismo tedesco di cui il film originale del 1922 di Friedrich Wilhelm Murnau è un fiero rappresentante.

L'essenza gotica delle immagini avvolge i bravi protagonisti, in particolare Lily-Rose Depp, e offre un'altra trasformazione a Bill Skarsgård dopo il Pennywise di IT, che qui interpreta il Conte Orlok. Del cast fanno parte anche Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Simon McBurney e Willem Dafoe. Quest'ultimo interpreta il professor Albin Eberhart Von Franz, uomo di scienza ormai convinto dell'esistenza del mondo ultraterreno.

Come ci racconta nella video intervista qui sotto che abbiamo realizzato a Roma durante la giornata promozionale del film, Willem Dafoe aveva già interpretato Max Schreck, l'attore del primo Nosferatu, nel film del 2000 L'ombra del vampiro.



Nosferatu è un racconto gotico sull’ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, provocando un indicibile orrore su un'intera cittadina. Qui sotto una nota scritta dal regista Robert Eggers, particolarmente legato a questa figura apparsa al cinema per la prima volta più di un secolo fa.

Sotto molti aspetti, il mio adattamento di Nosferatu è il mio film più personale. Una storia che non ho inventato, ma con cui ho convissuto e vissuto dentro, e che ho sognato sin dall'infanzia. Spesso ho avuto la sensazione di avere la stessa scintilla creativa di un regista alle prime armi quando ho finalmente realizzato il film, grazie agli anni di riflessione che vi ho dedicato. Mi sento più che fortunato ad aver avuto la possibilità di realizzarlo con la mia squadra fidata di collaboratori di sempre. Il film è intriso di molti dei miei ricordi e delle mie esperienze personali, amplificati e trasposti nella Germania baltica del 1830. C’è voluto del tempo per arrivarci, per comprenderne il fascino. Naturalmente, sono state l'immagine e l'interpretazione di Max Schreck a perseguitarmi da bambino. C'era qualcosa di essenziale nel misterioso vampiro e nella semplice fiaba di Nosferatu. E sono certo che quando Hutter ha spalancato il coperchio del sarcofago di Orlok, il pubblico è rimasto senza fiato per il terrore, e ha immaginato il fetore del mostro non-morto.



Come avrei potuto trovare la mia strada da lì? Non più tardi di vent'anni fa, nel sud della Romania è stato riesumato un uomo ritenuto un vampiro, e il suo cadavere mutilato ritualmente. Era un uomo difficile e un grande bevitore. Dopo la sua morte, i suoi familiari dissero che era tornato sotto forma di strigoi, e che la notte li attaccava. La nuora in particolare soffriva di queste aggressioni notturne, finendo per ammalarsi. Quando il corpo dell’uomo venne distrutto, secondo la procedura folcloristica, le visite vampiriche cessarono. Il suo regno del terrore finì. La nuora guarì. Eppure, qual è il trauma oscuro che nemmeno la morte può cancellare? Un'idea straziante. Questa è l'essenza della palpabile fede nel vampiro. Il vampiro popolare non è un affascinante seduttore in smoking, né un eroe brillante e meditabondo. Il vampiro popolare incarna la malattia, la morte e il sesso in un modo vile, brutale e spietato. Ebbene, questo è il vampiro che volevo riesumare per il pubblico di oggi.