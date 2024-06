Nosferatu: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Robert Eggers

News Cinema

Ecco finalmente le prime immagini dell'attesissimo remake del classico di Murnau diretto dall'acclamato regista di The VVitch e The Lighthouse. Nosferatu di Robert Eggers arriverà prossimamente al cinema.

Datato 1922, il Nosferatu di Friedrich Wilhelm Murnau è una delle pietre miliari della storia del cinema tutto, e non solo di quello horror e espressionista.

Secondo film della storia del cinema a essersi ispirato al "Dracula" di Bram Stoker dopo un'oscura opera ungherese del 1921, quello di Murnau è un film leggendario, che ha ispirato numerosissimi altri film e autori, ma che in questi cento anni solo in due hanno avuto il coraggio di affrontare direttamente, faccia a faccia.

Il primo è stato il tedesco Werner Herzog, che nel 1979 diresse l'amato "nemico" Klaus Kinski in Nosferatu, il principe della notte. Ora è la volta dell'americano Robert Eggers, acclamato autore degli "elevated horror" targati A24 The VVitch e The Lighthouse.

Il Nosferatu di Eggers è uno dei film più attesi dei prossimi mesi, la cui lavorazione è già circondata da svariate leggende, di cui sono protagonisti Aaron Taylor-Johnson, Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Emma Corrin, Willem Dafoe, Simon McBurney e Ralph Ineson.

Gli appassionati stavano aspettando questo momento da tempo, e quindi, senza ulteriori indugi, ecco qui il primo, nuovissimo trailer italiano ufficiale di Nosferatu, prossimamente al cinema.



Nosferatu: Il Primo Trailer in Italiano del Film di Robert Eggers con Aaron Taylor-Johnson - HD

NOSFERATU di Robert Eggers è una racconto gotico sull'ossessione tra una giovane donna tormentata e il terrificante vampiro che si è infatuato di lei, provocando un indicibile orrore.