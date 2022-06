Nope: ecco lo spettacolare trailer ufficiale italiano dell'atteso horror di Jordan Peele!

News Cinema

Arriverà al cinema l'11 agosto il nuovo atteso horror di Jordan Peele, Nope, che come sappiamo stavolta ha un risvolto fantascientico. Nel nuovo trailer, appena uscito, si vede questo e altro...

Non nascondiamo che da Nope, il nuovo film di Jordan Peele, ci aspettiamo moltissimo. E il lungo trailer appena uscito non fa che alimentare le nostre speranze. Sapevamo già che la storia aveva a che fare con gli alieni e con la storia di Hollywood, che in qualche modo si intrecceranno, ma qua vediamo molte più cose, inclusa la minaccia che incombe sul ranch dei fratelli interpretati da Daniel Kaluuya e Keke Palmer, e probabilmente sul resto dell'umanità. Nel cast, oltre ai nomi che già conoscevamo, è un piacere ritrovare Michael Wincott, splendido caratterista, che ricordiamo ne Il corvo e in Dead Man. Nope uscirà nei nostri cinema e nelle arene l'11 agosto, e sarà un vero spettacolo, a giudicare da queste immagini!

Nope: la trama

Nope riunisce Peele con il premio Oscar® Daniel Kaluuya (Scappa - Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all'Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) nei panni dei residenti di una solitaria valle della California interna, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante.