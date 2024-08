Nonostante: incontro con Valerio Mastandrea e la sua storia d'amore diversa dalle altre

News Cinema

Ha inaugurato la sezione Orizzonti del Festival di Venezia una storia d'amore diversa dalle altre, coraggiosa e commovente. Seconda regia per Valerio Mastandrea, che è anche protagonista di Nonostante. Lo abbiamo intervistato a Venezia.

Impegnato nel non facile doppio ruolo di regista e attore, Valerio Mastandrea torna dietro la macchina da presa a sei anni di distanza da Ride. Lo fa con una storia d'amore molto originale, lontana dal realismo imperante per avventurarsi in territori fantastici, raccontando di un uomo che trascorre serenamente le sue giornate in ospedale senza troppe preoccupazioni. E' ricoverato da un po' e quella condizione sembra il modo migliore per vivere la sua vita, al riparo e senza responsabilità, fino a quando una nuova persona viene ricoverata nello stesso reparto. E' una compagna irrequieta, arrabbiata, non accetta nulla di quella condizione.

Nonostante ha aperto la sezione Orizzonti al Festival di Venezia, ne abbiamo parlato con Valerio Mastandrea in questa video intervista.