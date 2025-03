News Cinema

Nonostante, in cerca di emozioni: video intervista con Valerio Mastandrea e Laura Morante

Una commedia romantica e molto di più in un limbo fra vita e morte. Nonostante è una delle sorprese positive di questo inizio stagione, in sala per BIM distribuzione. La nostra video intervista con il regista e protagonista Valerio Mastandrea e con Laura Morante e Lino Musella.