Non solo Marvel e animazione: la Disney ha presentato le novità in sala

Dalla Marvel al cinema di qualità targato Searchlight all'animazione. Sempre più variegato il listino The Walt Disney Company Italia, che ha presentato le sue novità nel corso di Ciné giornate di cinema di Riccione. Ne abbiamo parlato con Giulio Carcano, Director Theatrical Distribution.

Il cinema d'animazione, ma anche i grandi cinecomic della Marvel e il prodotto per un palato raffinato di Searchlight. The Walt Disney Company Italia continua il percorso di diversificazione per un listino variegato, presentato oggi a Ciné di Riccione, nel corso delle Giornate estive di cinema. Assassinio a Venezia di Kenneth Branagh, di nuovo alle prese con Hercule Poirot e gli adattamenti dei romanzi di Agatha Christie, l'animazione per Natale di Wish, omaggio a cento anni di storia dei cartoni animati Disney. Ma non solo.

Ci racconta le novità Giulio Carcano, Director of Theatrical Distribution, in questa video intervista.