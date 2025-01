Nomination agli Oscar 2025: Ecco come seguire in diretta l'annuncio delle candidature

News Cinema

Giovedì 23 gennaio a partire dalle 14.30 ora italiana, saranno annunciate le candidature ai Premi Oscar 2025. Ecco come seguire in diretta l'annuncio delle nomination. Ricordiamo che la cerimonia di premiazione è prevista per domenica 2 marzo.

La stagione degli Oscar 2025 entra nel vivo. Dopo il rinvio della data di qualche giorno a causa dei terribili incendi che hanno devastato alcune zone di Los Angeles, giovedì 23 gennaio a partire dalle 14.30 ora italiana, dal Samuel Goldwyn Theater, saranno annunciate in diretta le candidature ai Premi Oscar 2025.

A condurre l'evento, che dovrebbe durare in tutto una ventina di minuti, saranno l'attrice Rachel Sennott e l'attore e sceneggiatore Bowen Yang, noto per la sua partecipazione come attore e autore del celebre Saturday Night Live negli ultimi 5 anni.

Quando a Hollywood saranno le 5.30 del mattino, Rachel Sennott e Bowen Yang, leggeranno dunque le nomination agli Oscar in tutte e 23 le categorie. Conosceremo così tutti i film e i personaggi che si contenderanno la cosiddetta "ambita statuetta" nella Notte degli Oscar, prevista per il 2 marzo prossimo (in Italia sarà la notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo).

Oscar 2025: come seguire la diretta dell'annuncio delle nomination

L'annuncio in diretta delle nomination agli Oscar 2025, sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo sui siti ufficiali Oscar.com e Oscars.org e sulle piattaforme digitali dell'Academy, tra cui TikTok, Instagram, YouTube e Facebook.

Il pubblico americano avrà anche la possibilità di seguire l'evento su ABC News Live, Disney+, Hulu e durante il programma tv della ABC "Good Morning America".

Per vostra comodità, potrete seguire la diretta streaming a partire dalle 14.30 ora italiana del 23 gennaio, direttamente da questa pagina grazie al player del canale ufficiale youtube degli Oscar:





Candidature Oscar 2025: tutte le categorie che saranno annunciate

L'annuncio delle nomination agli Oscar 2025 sarà suddiviso in due blocchi principali. Il primo inizierà alle 14:30 ora italiana e comprenderà le seguenti categorie (non necessariamente in questo ordine):





Attore non protagonista

Attrice non protagonista

Cortometraggio d'animazione

Costumi

Cortometraggio live action

Trucco e acconciatura

Musica (colonna sonora originale)

Sceneggiatura non originale

Sceneggiatura originale

Attore protagonista

Attrice protagonista

Film d'animazione

Fotografia

Regia

Documentario (lungometraggio)

Documentario (cortometraggio)

Montaggio

Film internazionale Musica (canzone originale)

Miglior film

Scenografia

Suono

Effetti visivi

Verso la Notte degli Oscar 2025: Dove e quando ci sarà la cerimonia di premiazione?

Dopo una breve pausa, a partire dalle 14:41, Rachel Sennott e Bowen Yang, leggeranno, che includeranno le seguenti categorie:

L'annuncio delle nomination è ovviamente il preludio all'evento principale: la cerimonia degli Oscar 2025, che si terrà domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood (in Italia sarà la notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo). Lo show, presentato da Conan O'Brien, sarà trasmesso in diretta su ABC negli Stati Uniti e disponibile in oltre 200 territori in tutto il mondo. Vi aggiorneremo quando avremo notizie ufficiali su come e dove seguire la diretta della cerimonia degli Oscar 2025 in diretta in Italia.