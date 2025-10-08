No Other Choice - Non c'è altra scelta, il trailer ufficiale del film di Park Chan-wook
Presentato in concorso al Festival di Venezia 2025, con valutazioni entusiaste da parte della critica, il nuovo film del maestro coreano debutterà in Italia a gennaio con Lucky Red. Ecco il trailer ufficiale di No Other Choice - Non c'è altra scelta.
Autore che oramai non ha bisogno di presentazioni, Park Chan-wook tornerà nei cinema italiani a gennaio (grazie a Lucky Red) con il suo nuovo film, No Other Choice - Non c'è altra scelta, che è stato presentato in concorso a Venezia tra l'entusiasmo del pubblico e della critica presenti e che, al momento, vanta un 100% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes.
Libero adattamento del romanzo "The Ax" di Donald E. Westlake, già portato sullo schermo da Costa-Gavras nel 2005 con Cacciatore di Teste, il film di Park racconta coi toni della commedia nera la storia di You Man-su (Lee Byung Hun), un esperto nella produzione di carta con alle spalle ben 25 anni di carriera che un giorno, senza alcun preavviso, viene licenziato. Rimasto senza lavoro, e dopo aver verificato personalmente quanto possa essere difficile trovare una nuova occupazione nel mondo di oggi, Man-su decide di affrontare il problema della sua disoccupazione in maniera radicale e decisamente poco ortodossa: se nessuno è disposto a concedergli un posto di lavoro, allora se lo creerà da solo, eliminando fisicamente la sua concorrenza.
Vi terremo aggiornati sulla data di uscita di No Other Choice - Non c'è altra scelta; nel frattempo, vi invitiamo a leggere la recensione scritta a Venezia da Mauro Donzelli e a guardare questo primo trailer ufficiale del film di Park Chan-wook.