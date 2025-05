Nino Frassica torna al cinema: il trailer di Arrivederci tristezza

News Cinema

Sarà presentato in anteprima assoluta al Taormina Film Festival 2025, arriverà nei cinema italiani dal 19 giugno, questa dramedy diretta da Giovanni Virgilio: ecco il trailer e la trama di Arrivederci tristezza.

Diretta da Giovanni Virgilio, Arrivederci tristezza è una dramedy che verrà presentata in anteprima al Taormina Film Festival 2025 e che arriverà nei cinema italiani dal 19 giugno. Nel cast, in un ruolo insolito, lontano dai suoi personaggi più noti, uno dei comici più geniali che abbiamo in Italia: Nino Frassica, che affianca il protagonista Alessio Vassallo e Selene Caramazza.

Il film offre un punto di vista maschile sulla fine di una relazione attraverso la vicenda di Aldo, interpretato Vassallo, un quarantenne a cui crolla il mondo addosso quando la compagna lo abbandona senza dare spiegazioni dopo quindici anni di relazione. Troverà supporto nell’amica Sonia (Caramazza), ma soprattutto nello psicoterapeuta Carlo (Frassica).

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale che annuncia il film, "Arrivederci tristezza mostra che è possibile riprendere in mano la propria vita anche quando sembra di ritrovarsi bloccati senza una via d’uscita. L’incontro tra Aldo e Carlo, molto più simili di quanto possa sembrare a prima vista, diventa fondamentale per entrambi: quella che inizia come una conversazione tra un professionista e un paziente si rivela un’occasione comune per scavare nel proprio passato, provando a ricucire ferite che non hanno mai smesso di lasciare il segno". Ha dichiarato a proposito il regista, Giovanni Virgilio:

"L’incontro tra i protagonisti sarà la miccia che accenderà un film dai toni dolce amari in una Sicilia tanto caotica, dove i caratteri che circondano i due saranno archetipi e strumenti di una generazione figlia di un tempo costantemente incerto ma con sulle spalle una responsabilità di far comunque funzionare un sistema".

Arrivederci tristezza è una produzione Movieside Cinematografica, con il contributo del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - e con il sostegno della Sicilia Film Commission: ha inoltre la certificazione GreenFilm per essere stata una produzione sostenibile. Sarà al cinema dal 19 giugno distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos. Qui di seguito, il trailer e il poster del film.

Arrivederci tristezza: trailer e poster del film