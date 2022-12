Nightmare Before Christmas potrebbe avere un sequel? Risponde Chris Sarandon

News Cinema

A distanza di 30 anni, Nightmare Before Christmas continua ad essere uno dei film più apprezzati soprattutto in vista di Natale e Halloween, ma potrebbe avere un sequel?

Nightmare Before Christmas potrebbe avere un sequel? A distanza di 30 anni dalla sua uscita, il pubblico continua a regalare soddisfazioni al film d'animazione diretto da Henry Selick. E non stupisce che più di uno si interroghi sulle possibilità di un secondo film. Ideato e co-prodotto da Tim Burton, Nightmare Before Christmas racconta la storia di Jack Skeletron, il re delle zucche nella città di Halloween. Insoddisfatto della sua vita monotona, Jack s'imbatte nella magia del Natale e, volendola comprendere, rapisce Babbo Natale per prendere il suo posto. Nel doppiaggio italiano, la voce di Jack è quella di Renato Zero, mentre il cast inglese è guidato da Chris Sarandon. Quest'ultimo si è sbottonato sulla possibilità di un secondo film su Nightmare Before Christmas. Ma è davvero possibile?





Nightmare Before Christmas potrebbe avere un sequel dopo 30 anni?

Considerando che il mondo dell’intrattenimento è in preda alla nostalgia, la possibilità di rispolverare il fascino di Jack Skeletron è piuttosto accessibile. Nightmare Before Christmas è stato lanciato nel 1993 come un film d’animazione in stop-motion ed è un classico che accompagna in genere sia la notte di Halloween che le vacanze di Natale. Perfettamente collocato in entrambi i mondi, il film non ha mai ottenuto un sequel, almeno finora. Sono trascorsi 30 anni dall’uscita, eppure più volte il tema di un secondo film è stato portato a galla senza mai concretizzarsi. Durante una puntata del podcast The Art of Kindness con Robert Peterpaul, Chris Sarandon ha chiarito una volta per tutte la sua posizione in merito al progetto. Spoiler: non vi piacerà quello che ha da dire:

In sostanza io non c’entro niente. Non posso alzare il telefono e chiamare Tim Burton per dire: Ok, facciamo Nightmare Before Christmas 2. E se dovessi far parte del sequel… sinceramente non lo so. Allo stesso tempo rispetto i pensieri di Tim Burton. Voglio dire, questo è successo con La storia fantastica, dove c’era una grande richiesta per un sequel, non so cosa ne pensi Burton. Ho sentito varie cose, ma potrebbero essere vere come no.

Come riporta ScreenRant, le ultime indiscrezioni su un possibile sequel hanno iniziato a circolare nel 2019, ma Disney non ha mai confermato o smentito il progetto di un sequel. Eppure, nel 2022, è stato pubblicato un romanzo sequel intitolato Long Live the Pumpkin Queen, raccontato dal punto di vista di Sally. Questo potrebbe essere d’aiuto nella realizzazione di un nuovo film?