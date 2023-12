Nightmare Before Christmas cela un sottilissimo easter egg dedicato a Biancaneve e i sette nani

News Cinema

E se Nightmare Before Christmas celasse un sottilissimo easter egg dedicato a Biancaneve e i sette nani? Quale personaggio potrebbe mai coinvolgere?

E se Nightmare Before Christmas celasse un riferimento a Biancaneve e i sette nani? Un easter egg sottilissimo che forse non tutti hanno colto. Film tra i più apprezzati e flessibili perché si adatta facilmente ad Halloween e anche a Natale, pare che abbia nascosto anche un sottile easter egg relativo al primo lungometraggio d’animazione in casa Disney. Biancaneve e i sette nani è arrivato al cinema nel 1937, mentre Nightmare Before Christmas è stato distribuito nel 1993. Entrambi sono intesi come grandi punti di riferimento nel repertorio Disney e a quanto pare hanno più di un elemento in comune.



Nightmare Before Christmas: Trailer Italiano del Film

Nightmare Before Chrstmas include un easter egg su Biancaneve i sette nani?

La storia di Jack Skeletron ha appassionato tutto il mondo e ancora oggi è un appuntamento garantito tra Halloween e le vacanze di Natale. E questa volta il rewatch potrebbe essere ancor più interessante, se si considera che il film in stop motion realizzato con il supporto di Tim Burton include anche un riferimento a Biancaneve i sette nani. È un passaggio molto sottile e veloce, ma gli appassionati potranno notarlo da questo momento in poi. Jack Skeletron è il Re delle Zucche della città di Halloween. Ed è proprio qui che, tra i suoi residenti, si cela un personaggio ben noto a Biancaneve e i sette nani. Naturalmente non si tratta della principessa e neppure dei nani in questione, bensì della sua matrigna, la Strega Cattiva. Si tratta di un cameo non confermato ufficialmente da Disney, ma riportato da Screen Rant dove appare sullo sfondo in una scena ambientata nella Città di Halloween.

Non è poi così difficile immaginare un easter egg del genere, se si considera che molti dei film d’animazione Disney e Pixar solitamente aggiungono sottilissimi cameo e collegamenti tra vari personaggi e storie di quell’universo animato. Per quanto riguarda Biancaneve i sette nani, la scena in questione inserita in Nightmare Before Christmas vede i cittadini presenziare ad un’assemblea per richiesta di Jack, che vuole mostrare loro l’esistenza del Natale. E, seduta sul fondo della sala, pare nascondersi anche la Regina Cattiva, individuabile perché impugna una mela rossa tra le mani. Né Tim Burton né il regista del film Henry Selick finora hanno confermato il cameo, ma la somiglianza c’è.