Nightmare Before Christmas avrà un sequel dopo 31 anni… ma non è quello che vi aspettate.

Dopo più di tre decenni dall’amato cult di Tim Burton, Jack Skellington e Halloween Town stanno per tornare, ma in una forma completamente diversa.

A 31 anni dall’uscita del cult di Tim Burton, Disney ha annunciato la prima vera continuazione ufficiale di Nightmare Before Christmas: una miniserie a fumetti intitolata The Shiver of Christmas Town, in arrivo a gennaio 2026.

L’annuncio è arrivato durante il New York Comic Con, scatenando immediatamente la curiosità dei fan. Non si tratta, dunque, di un nuovo film né di un reboot, ma di una storia completamente inedita, pensata per espandere l’universo gotico e fiabesco creato da Burton e diretto da Henry Selick nel 1993.

Il fumetto sarà pubblicato sotto l’etichetta Disney Comics e promette di esplorare nuovi lati dei personaggi più amati del film, mescolando poesia gotica e malinconia.

Sally sarà al centro della storia

Per la prima volta, il protagonista non sarà Jack Skellington, ma Sally, la bambola di pezza che nel film originale trovava finalmente libertà e amore dopo essere stata costruita dal Dottor Finkelstein.

In The Shiver of Christmas Town, la storia riparte proprio da lei: ora è diventata la regina di Halloween Town e dovrà affrontare le responsabilità e i pericoli che derivano dal suo nuovo ruolo.

Quando un misterioso nemico proveniente da Christmas Town minaccia di distruggere l’equilibrio tra le due festività, Sally dovrà affrontare la prova più grande della sua nuova vita. Il nuovo villain si chiama Shiver, un orsacchiotto di peluche animato da una magia gelida, creato proprio dal Dottor Finkelstein.

Il suo potere è tanto semplice quanto devastante: un gelo magico in grado di congelare l’intero mondo delle feste.

Gli autori hanno descritto The Shiver of Christmas Town come una storia che combina “la malinconia gotica di Burton con la sensibilità moderna di Sally”, trasformandola in una vera eroina.

Lo stile e l’eredità di Tim Burton

Sebbene Burton non sia direttamente coinvolto nel progetto, la sua impronta estetica e narrativa resta fortissima. Gli autori del fumetto hanno dichiarato di aver lavorato “come se fosse un sequel spirituale”, rispettando le linee visive e le atmosfere gotiche del film del 1993.

Le prime tavole mostrate al Comic Con confermano un ritorno al design in stop-motion originario, tradotto su carta con un tratto che ricorda i bozzetti di Burton e l’animazione di Selick.

C’è spazio anche per la nostalgia: i lettori ritroveranno molti personaggi iconici di Halloween Town, dal sindaco bifronte a Zero, il cane fantasma, mentre Christmas Town tornerà a essere quel luogo luminoso e inquietante che aveva sedotto Jack nel film.

Jack Skellington tornerà in questo progetto?

La domanda è inevitabile.

Secondo le prime indiscrezioni, Jack Skellington non comparirà tra i personaggi principali. Tuttavia, gli autori hanno lasciato intendere che potrebbe apparire in un cameo simbolico, un piccolo ma significativo saluto a colui che ha dato inizio a tutto.

Una scelta che, in fondo, rispetta il cuore del progetto: dare finalmente a Sally il ruolo centrale che le spetta.

Un sequel alternativo… ma comunque ufficiale

Chi sperava in un vero sequel cinematografico dovrà comunque rassegnarsi.

Tim Burton ha ribadito più volte nel corso degli anni che Nightmare Before Christmas non avrà mai un seguito sul grande schermo. Il regista ha sempre considerato la storia di Jack Skellington conclusa dichiarando che “tentare di ripeterla significherebbe tradirne lo spirito”.

Per questo The Shiver of Christmas Town rappresenta un ottimo compromesso: una nuova storia ufficiale, che amplia il mondo di Nightmare Before Christmas senza snaturarlo, mantenendo intatto il suo fascino gotico e poetico.