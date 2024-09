Nightbitch: Amy Adams è una mamma che diventa un cane nel trailer della commedia nera

News Cinema

Amy Adams è la protagonista e la produttrice di Nightbitch, una commedia nera e fantastica nella quale una mamma si trasforma di tanto in tanto in un cane dal pelo folto e lucido. Del film, diretto da Marielle Heller, è arrivato il trailer.

Amy Adams interpreta una mamma decisamente sui generis nella commedia nera Nightbitch, di cui è anche produttrice. Il film è l'adattamento di un romanzo che appartiene al genere realismo magico, è stato scritto da una certa Rachel Yoder e ha avuto un discreto successo e recensioni molto positive, anche perché parla delle difficoltà legate alla maternità con intelligenza e ironia. Per la protagonista del film, infatti, occuparsi di un figlio pestifero è quasi una tortura, a cui si uniscono le faccende domestiche e la spesa al supermercato. E come reagisce questa donna allo stress? Trasformandosi in un cane, non definitivamente ma, per così dire, all'occorrenza.

Innamorata del romanzo da cui il film è tratto, Amy Adams ne ha dunque acquistato i diritti e ha sviluppato la sceneggiatura insieme a Marielle Heller, a cui è anche affidata la regia. Per chi non lo sapesse, Marielle Heller è la regista di Copia Originale e Un amico straordinario, il primo con Melissa McCarthy e Richard E. Grant, il secondo con Tom Hanks.

In Nightbitch il marito del personaggio della Adams ha il volto di Scott McNairy e il restante cast comprende Arleigh Patrick Snowden, Emmett James Snowden, Zoë Chao, Mary Holland, Archana Rajan e Jessica Harper.

Nightbitch: il trailer

Nightbitch uscirà nel dicembre 2024, quindi fra 3 mesi, ma per oggi possiamo accontentarci del trailer, che è appena stato diffuso da Searchlight Pictures. Le immagini sono divertenti più che inquietanti, anche se vediamo la dolce Amy Adams mangiare carne cruda. La sua neomamma, che un tempo faceva l'artista, non è convinta di amare il rnuovo uolo che la natura le ha generosamente assegnato. "La maternità ti cambia", le dice qualcuno non a torto, non immaginando nemmeno lontanamente che nel suo caso significa ricoprirsi di peli e realizzare di avere la coda. Non c’è niente di pauroso nella trasformazione, anche perché il cane che ne viene fuori è molto bello e ha l'aria rassicurante. Non siamo insomma in Un lupo mannaro americano a Londra, ma se Nightbitch viene descritto come una black comedy, qualcosa di spaventoso ci sarà, e per vederlo bisognerà proprio andare al cinema.