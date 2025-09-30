Nicole Kidman e Keith Urban si lasciano dopo 19 anni di matrimonio

News Cinema

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia che tra Nicole Kidman e Keith Urban è finito l'amore. Dopo 19 anni di matrimonio, l'attrice e il cantante se ne vanno ognuno per la propria strada. Fonti anonime sostengono che la separazione fosse inevitabile.

E anche Nicole Kidman e Keith Urban, che ci sembravano una coppia perfetta e innamoratissima, annunciano la fine del loro legame. Il matrimonio tra la diva Premio Oscar e il cantante country è giunto al capolinea, e non c'è niente che possiamo fare. Le conferme arrivano da ogni dove, ad esempio dall'autorevole testata Variety, e lo stupore di chi li ha visti sempre insieme sul red carpet negli ultimi 20 anni è davvero grande.

Nicole Kidman e Keith Urban, che hanno solo 1 anno di differenza, si sono conosciuti nel 2005 a un galà organizzato per una raccolta fondi in quel di Los Angeles. Un anno dopo la coppia si è fatta vedere il pubblico, annunciando il fidanzamento, per poi convolare a nozze a Sydney nel 2006. La coppia ha due figlie: Sunday Rose, di 17 anni, e Faith Margaret, di 14. Nei primi mesi di matrimonio, Nicole Kidman ha aiutato il marito a superare la sua dipendenza dall'alcol, cosa di cui Urban le è stato infinitamente grato, e quando nel 2024 lei ha ricevuto dall'American Film Institute il premio alla carriera, lui le ha dedicato un bellissimo discorso. Per Nicole, quello con Urban è stato il secondo matrimonio. Quando si sono incontrati, lei era ancora amareggiata dal divorzio da Tom Cruise, con il quale aveva adottato due figli: Bella e Connor. A dividerli era stata Scientology, che aveva preso di mira la Kidman non soltanto perché non apparteneva alla sua chiesa, ma anche perché il padre dell'attrice faceva lo psichiatra, e per Scientology gli psichiatri sono il male. Nicole Kidman era distrutta, ecco perché vederla al fianco di Keith Urban aveva rallegrato tutti i suoi fan. Oltretutto non c'era la possibilità che nascessero gelosie, perché lui era molto conosciuto nel mondo del country, e infatti nell'arco della sua carriera ha vinto 4 Grammy Awards e 15 Academy of Country Music Awards.

Le ragioni della fine dell'amore fra Nicole Kidman e Keith Urban

Ma cosa è accaduto esattamente fra Nicole Kidman e Keith Urban? Perché si sono lasciati? People risponde a questa domanda citando la solita fonte anonima, secondo cui Nicole Kidman avrebbe fatto di tutto per salvare il suo matrimonio. Sembra anche che tutta la famiglia di Nicole sia andata in suo aiuto, a cominciare dalla sorella Antonia. People cita come sua fonte TMZ, che a sua volta avrebbe parlato con qualcuno che ha detto che la coppia abitava in case separate fin dall'inizio dell'estate. Eppure - ricorda People - il 25 giugno Nicole aveva postato una foto, per l'anniversario del matrimonio con Keith, in cui era teneramente abbracciata al marito. Nella caption si leggeva: "Buon anniversario, baby". Il 19 agosto, inoltre, aveva affidato ai social degli scatti della sua famiglia, e nessuno sembrava essere infelice. Infine, nel mese di aprile, l?attrice aveva detto:

Sono tanto fortunata ad avere Keith, che è il mio immenso amore e fa sì che, ovunque io vada e qualunque cosa debba fare, abbia sempre la consapevolezza di dove posso tornare.

Il mistero dunque si infittisce, ma, comunque siano andate le cose, a noi dispiace che la Kidman, che tanto amiamo, debba ancora soffrire per amore. Il mondo è proprio ingiusto!