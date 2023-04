Nicolas Cage, la Ferrari e il naso finto: ecco il suo ruolo preferito tra i meno noti in cui ha fatto quel che gli pareva

News Cinema

Durante un Q&A su Reddit per parlare di Renfield, Nicolas Cage ha rivelato qual è il suo ruolo meno conosciuto in cui si è divertito di più, facendo ammattire tutti. Lo raccontiamo e ve lo mostriamo.

Se state leggendo questa notizia supponiamo che, come noi, vogliate bene a Nicolas Cage, che nel corso della sua carriera ci ha più volte stupito, coinvolto, fatto ridere, emozionato e a volte fatto chiedere onestamente, "ma c'è o ci fa?". Interprete di oltre 100 film, il nipote di Francis Coppola si è prestato a un Q&A su Reddit in occasione del lancio di Renfield, dove interpreta alla sua maniera il ruolo iconico di Dracula. A una domanda su quale fosse il suo ruolo meno conosciuto che preferisce e che raccomandava di vedere, Cage ha citato un film che probabilmente nessuno di noi conosce (chi scrive lo sente adesso per la prima volta), in cui ha fatto un cammeo (in italiano si scrive con 2 emme, sì) fuori di testa. A questo punto lo vorremmo proprio recuperare.

Never on Tuesday e le follie di Nic Cage

Il film che Nicolas Cage si è più divertito a girare tra quelli meno conosciuti e che consiglierebbe solo per vedere la sua performance è Never on Tuesday, una commedia del 1989 uscita direttamente in video e diretta da Adam Rifkin, in cui è apparso gratuitamente a condizione di poter fare quello che gli pareva. Proprio da contratto. Così lo ha raccontato.

C'è un piccolo cammeo che ho fatto, più o meno di un minuto, in un film intitolato Never on Tuesday (in Italia anche noto come Passioni in comune, ndr). Non raccomando tutto il film, ma la performance che ho fatto. Non mi hanno pagato ma l'accordo era che il regista e i finanziatori del film mi avrebbero lasciato fare qualsiasi cosa volessi. Quindi è stato un completo esperimento di avanguardia, e naturalmente ho interpretato un personaggio con un naso finto, molto lungo e appuntito. E avevo questa idea di questo tizio che per via di questo naso lunghissimo aveva problemi con le ragazze, così suo padre gli aveva comprato una Ferrari Testarossa per aiutarlo in questo campo. Perciò sono arrivato sul set con un naso protesico e una voce molto acuta alla guida di una Ferrari e naturalmente per tutti gli altri attori è stato molto frustrante. A quanto pare adesso lo apprezzano, ma all'epoca gli dispiaceva che non potessero licenziarmi per via di questo accordo. Mi avevano detto che potevo fare quello che mi pareva e l'ho fatto. Percìò quella è la mia performance preferita tra le meno conosciute.

Alla domanda successiva, se avesse portato lui o meno la Ferrari di scena, Nicolas Cage ha risposto: No, era di qualcun altro. E me l'hanno tolta perché guidavo troppo veloce".

La trama di Never on Tuesday

Dal momento che non l'abbiamo visto prendiamo la trama di Never on Tuesday da Wikipedia americana: "Tre persone si trovano a piedi nel deserto dopo che Matt (Andrew Lauer) ed Eddie (Peter Berg) hanno sfasciato la macchina di Tuesday (Claudia Christian). Tuesday è lesbica, attraente, intelligente e di buon carattere. E' una donna che ha delle ambizioni e Matt e Eddie non rientrano nei suoi piani per il futuro. Mostrando un immediato interesse sessuale per la bella Tuesday, i ragazzi iniziano a sforzarsi per far sì che venga attratta da uno di loro.

La versione di IMDB è leggermente diversa: "Dopo che le loro auto si scontrano su un'autostrada nel deserto nel bel mezzo del nulla, due amici e una donna che piace ad entrambi devono aspettare che passi qualcuno che li aiuti. Purtroppo, quelli che si fermano risultano essere dei criminali, degli eccentrici o dei matti". Inutile dire che uno di questi "wackos" è il personaggio di Nicolas Cage, non accreditato nel film, ma che compare nei crediti di Wikipedia come "l'uomo con la macchina sportiva rossa". Quello di Cage non è l'unico cammeo famoso del film, visto che gli altri che si trovano a passare da lì sono interpretati da Emilio Estevez, Cary Elwes, Judd Nelson, Charlie Sheen, Gilbert Gottfried e dallo stesso regista Adam Rifkin. Siamo sicuri, però, che quello di Cage sia stato il più estremo. Nel tweet qua sotto, che rese virale la scena già 3 anni fa, lo potete ammirare.