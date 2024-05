Nicholas Galitzine è He-Man nel nuovo live action di Masters of the Universe

News Cinema

Deadline riporta la notizia che nel nuovo film in live action di Amazon e Mattel tratto da Masters of the Universe, Nicholas Galitzine è stato scelto per il ruolo di He-Man.

Dopo il successo delle commedie romantiche Rosso, bianco & sangue blu e The Idea of You su Prime Video, senza dimenticare Cenerentola, è il ventinovenne britannico Nicholas Galitzine il nuovo volto hot su cui puntare. Non sorprende dunque che Amazon MGM e Mattel lo abbiano scelto come protagonista nel ruolo di He-Man nel nuovo adattamento live action di Masters of the Universe, celeberrima linea di giocattoli che ha dato vita a film, cartoni animati e molto altro, creando un vero e proprio universo fantasy in tempi in cui il genere non era ancora così dominante. E' lo stesso Galitzine a condividere la notizia con questo post, su cui scrive: "Sono più che fiero di annunciare che interpreterò Adam, principe di Eternia in Masters of the Universe. Sogno da tempo di interpretare qualcuno col suo cuore, senso dell'umorismo ed eroismo. Non vedo l'ora di cominciare".

Nicholas Galitzine vs. Dolph Lundgren: due He-Man a confronto

I più grandicelli, o comunque gli appassionati di Masters of the Universe, ricorderanno che nel primo discusso adattamento live action del 1987 I dominatori dell'universo, il ruolo di He-Man era interpretato dallo svedese Dolph Lundgren, altissimo, muscoloso come un culturista e biondo, al suoterzo film dopo Rocky IV dove era l'implacabile gelido avversario di Rocky Balboa, il sovietico Ivan Drago. Qualcuno potrebbe obiettare che in quel caso c'era più somiglianza fisica col personaggio, ma il trucco, le parrucche e l'allenamento servono proprio a questo e oggi si punta più su idoli giovanili anche per ruoli del genere. Il nuovo Masters of the Universe uscità al cinema il 5 giugno 2026. Questo il trionfalistico annuncio di Julie Rapaport, a capo degli Amazon MGM Studios:

Siamo elettrizzati nel portare in vita l'amatissimo Masters of the Universe e non potremmo essere più eccitati di annunciare l'immensamente talentuoso Nicholas Galitzine come nostro He-Man. Unendo le forze col regista Travis Knight, la Mattel e Escape Artists, questa re introduzione del personaggio e del suo universo sarà un film epico che delizierà il pubblico da qua ad Eternia.

Non sono ancora stati annunciati gli altri personaggi, a partire dal malvagio Skeletor (nel film del 1987 era Frank Langella), ma intanto un primo importante tassello è stato messo.