Never Let Go: l'inquietante trailer dell'horror apocalittico di Alexandre Aja con Halle Berry

Il nuovo film del regista francese Alexandre Aja appartiene al filone dell'horror apocalittico. Halle Berry è la protagonista di Never Let Go e questo è il trailer.

Inizialmente annunciato come Mother Land, ha cambiato titolo il nuovo horror dello specialista del genere Alexandre Aja. Si intitola Never Let Go, viene descritto come appartenente al filone apocalittico di film come A Quiet Place e Bird Box ed è interpretato dal premio Oscar Halle Berry in un ruolo per lei insolito. Intanto vi mostriamo il trailer del film, in uscita nordamericana il 27 settembre, che è decisamente interessante.

Never Let Go: la trama

In Never Let Go una madre (Halle Berry) e i suoi figli gemelli (Percy Daggs IV e Anthony B. Jenkins) sono stati tormentati da uno spirito malvagio per anni e vengono convinti a non lasciar mai andare la corda che li tiene legati tra di loro e alla casa e che li protegge. Ma quando uno dei due gemelli inizia a chiedersi se questo male sia reale, la corda viene recisa, scatenando una terrificante lotta per la sopravvivenza.