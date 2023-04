Netflix, i film animati previsti tra il 2023 e il 2024, arriva Nimona e tornano le Galline in fuga!

News Cinema

Ecco l'elenco dei film di animazione che Netflix ha in cantiere tra il 2023 e il 2024. Spicca l'attesissimo sequel di Galline in Fuga della Aardman in stop-motion, mentre è imminente Nimona, dall'omonima graphic novel.

Dopo la vittoria dell'Oscar con Pinocchio di Guillermo del Toro, i film di animazione prodotti da Netflix, già interessanti per qualunque appassionato prima di quest'evento, vanno a maggior ragione tenuti d'occhio: possiamo quindi elencarvi i lungometraggi animati che arriveranno sulla piattaforma di streaming nel corso del 2023 e più avanti nel 2024. Non è uno stereotipo scrivere che ce ne sia davvero per tutti i gusti... e si parte in quarta con l'adattamento della graphic novel cult Nimona...

Si comincia nell'estate 2023 con Nimona, adattamento dell'amatissima omonima graphic novel di ND Stevenson: il lavoro dei registi Nick Bruno & Troy Quane era in cantiere ai Blue Sky Sudios prima che la Disney li chiudesse. L'Annapurna Pictures e Netflix hanno salvato questa storia ambientata in un futuro che miscela (simbolicamente) innovazione tecnologica e medioevo: il cavaliere Ballister viene incastrato per un crimine che non ha commesso. Unica sua speranza è affidarsi alla mutaforma Nimona, paria com'è lui ora... Animazione a cura della DNEG.



Ancora nell'estate 2023 è la volta di The Monkey King, nuovo adattamento di una delle più antiche leggende orientali, per la regia del Tony Stacchi di Boxtrolls. È una sfida epica quella che attende la Scimmia del titolo con il suo bastone da combattimento: eliminare oltre cento demoni e il Re dei Draghi, mentre una ragazzina cerca di contenere l'ego dell'eroe... Animazione a cura di Reel FX e Tangent Animation.



Leo, in arrivo nell'autunno 2023, vede protagonista la lucertola del titolo, doppiata in originale da Adam Sandler: ormai ha 74 anni e sa che non le rimane molto da vivere, ma si ritrova a condividere un ultimo difficile anno delle elementari con una bambina, nella scuola dove Leo abita da sempre, all'interno di un terrario. Musical animato classico, tenero e spiritoso, prodotto dalla Happy Madison di Sandler.



Ancora in autunno, arriva un sequel attesissimo: in Chicken Run - Dawn of the Nugget, diretto da Sam Fell, tornano le mitiche Galline in fuga, che questa volta vanno... nella direzione opposta! Un'effrazione da vero heist movie per sventare una terribile minaccia. Ginger e Rocky ora hanno anche una figlia, Molly. Animazione stop-motion ovviamente a cura della Aardman!



Esordio totale nel lungometraggio da parte dei Kuku Studios per In Your Dreams (2024), diretto da Alex Woo, dove la giovane Stevie e il suo fratellino Elliot finiscono nel mondo dei sogni, per chiedere a Sabbiolino di esaudire il loro desiderio e salvare il matrimonio dei propri genitori.



Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie (2024) è il nuovo film dedicato a SpongeBob e ai suoi amici, per la regia di Liza Johnson: è un road movie avventuroso dove i personaggi animati si muovono in location dal vero. Accanto alla spugna più amata del mondo ha un ruolo da vera co-mattatrice la scatenata Sandy.



Con That Christmas (in arrivo nel Natale 2024) debutta nella sceneggiatura di un film animato il veterano Richard Curtis, per adattare col regista Simon Otto la sua serie di libri per l'infanzia a tema natalizio: storie familiari che s'intrecciano, Babbo Natale che fa un grosso sbaglio e - sono promessi - tantissimi tacchini! Animazione a cura della DNEG, con produzione Locksmith Animation (è lo stesso team di Ron - Un amico fuori programma).



In Thelma the Unicorn (2024), codiretto da Jared Hess (Napoleon Dyamite) e Lynn Wang, una piccola pony vuole diventare una star della musica pop: quando si tramuta in un unicorno, le porte della fama le si aprono immediatamente, ma a quale prezzo? Ironia e satira.



Il regista Shannon Tindle e l'Industrial Light & Magic portano in vita ancora una volta Ultraman (2024), il celebre personaggio giapponese protagonista di serie tv dal vivo di sottogenere kaiju, nella seconda metà degli anni Sessanta. In questo variopinto film, il grande giocatore di baseball Ken Sato torna in Giappone per raccogliere il suo destino di Ultraman, proprio quando una minaccia devastante incombe e la Kaiju Defense Force deve intervenire.