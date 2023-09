Nessuno ti salverà, l'ansiogeno trailer del thriller di fantascienza su Disney+

News Cinema

Sarà su Disney+ in streaming dal 22 settembre il thriller horror Nessuno ti salverà, del quale vi mostriamo un trailer. Una difesa molto privata da un'invasione aliena...

Un'invasione aliena quando vivi da sola... e isolata. Questa è la premessa di Nessuno ti salverà, il film in arrivo in streaming su Disney+ dal 22 settembre, scritto e diretto da Brian Duffield per i 20th Century Studios. Possiamo mostrarvene il trailer ufficiale, che dà un'idea di come il dialogo non conti nulla in questa disperata sopravvivenza della sua protagonista...





Nessuno ti salverà, le premesse del lungometraggio horror thriller sci-fi su Disney+

Prodotto per quello che ormai è solo uno studio satellite della Disney, i 20th Century Studios ex-Fox, Nessuno ti salverà ha come protagonista Kaitlyn Dever nei panni di Brynn Adams, una ragazza allontanata dalla sua comunità, chiusa in un'esistenza solitaria ma non priva di speranza, tra le mura confortanti della casa nella quale è cresciuta. Una notte alcuni rumori le fanno credere in un'effrazione... e in effetti qualcuno sta penetrando nel suo mondo, ma si tratta di un'effettiva invasione aliena, per fronteggiare la quale non può far altro che ricorrere a se stessa. E niente più. Sceneggiatore e regista, Brian Duffield ha così commentato l'idea alla base di Nessuno ti salverà (da comunicato stampa): "Volevo che il film partisse come lo studio intimo di un personaggio e vi facesse piombare un’invasione aliena. La fine del mondo non sarà solo per coloro che sono pronti ad affrontarla e l’idea di un film sugli alieni che irrompono bruscamente nella bolla che il nostro personaggio ha trascorso anni a costruire e coltivare mi sembrava un modo unico per raccontare una storia che avevo a cuore. Penso che ci sia una sensazione profondamente sepolta sul fatto che ogni film sull’invasione aliena possa rivelarsi vero, perché rimangono un’incognita nella nostra vita quotidiana. Mentre il nostro mondo va sempre più fuori controllo, forse c'è anche il desiderio che là fuori ci sia qualcosa di più intelligente di noi, che possa aiutarci a ritrovare la retta via. Gli alieni di Nessuno ti salverà sono superiori agli esseri umani sotto ogni punto di vista, il che rende Brynn e la sua sorprendente resistenza un po’ sconcertante per loro".