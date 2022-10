Nel nostro cielo un rombo di tuono: ecco il trailer del film dedicato al grande Gigi Riva

News Cinema

Dal 7 novembre nei cinema della Sardegna, e subito dopo in tutta Italia, questo film di Riccardo Milani che racconta la storia di uno dei più leggendari giocatori della storia del calcio italiano.

È stato uno dei più grandi giocatori nella storia del calcio italiano, un attaccante formidabile che per uno che ne sapeva come Gianni Brera, lo stesso che gli diede il soprannome "Rombo di tuono", è stato il più grande attaccante del mondo all'inizio degli anni Settanta.

Parliamo ovviamente di Gigi Riva, centravanti del Legnano prima e del Cagliari poi, numero nove della Nazionale azzurra che vinse gli Europei del 1968 e arrivò seconda ai Mondiali del 1970.

A Riva e alla sua storia è dedicato Nel nostro cielo un rombo di tuono, il film diretto da Riccardo Milani che debutterà nelle sale della Sardegna (la Sardegna di Riva) il 7 novembre per poi arrivare nei cinema di tutta Italia distribuito da Vision Distribution.

Nel film, sceneggiato dallo stesso Milani e prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle con Vision Distribution e in collaborazione con Sky, non ci sono attori che interpretano Riva, né ci sono voci narranti che raccontano la sua storia. Ci sono lui, le sue storie, le sue verità, i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto - l'anno in cui il Cagliari è stato più forte di ogni altra squadra - la gente di Sardegna che ha ripagato per sempre il suo affetto e la sua coerenza.

Ecco il trailer, trama e poster di Nel nostro cielo un rombo di tuono.

"Quella di 'NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO' non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. “NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO” racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese".

Riccardo Milani