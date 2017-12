Negli States Star Wars: Gli ultimi Jedi viene proiettato con una particolare avvertenza (SPOILER)

Gli Stati Uniti sono il paese dove è stato inventato il politicamente corretto, e dove l'ansia per qualsiasi forma di azione legale ha portato a un prolifearre di avvisi, avvertenze, disclaimer vari.

A volte però, specie se si parla di film, e di spettatori, questa voglia di mettere le mani avanti e di tutelarsi in ogni modo possibile e immaginabile contro eventuali proteste, o se volete anche la pigrizia metale di chi pretende di essere avvisato di qualsiasi cosa che esca fuori dalla norma più banale, raggiunge livelli un po' esagerati.

Quello che vedete qui sotto è un avviso che, in seguito a una serie di curiose proteste, inizia a circolare in molti cinema americani che proiettano Star Wars: Gli ultimi Jedi, e che vuole preavvertire gli spettatori di una piccola bizzarria, di una scelta artistica anticonvenzionale (ma nemmeno poi così innovativa) che il regista Rian Johnson si è voluto concedere.

Così recita l'avviso

Gli Ultimi Jedi contiene una scena, a circa 1 ora e 52 minuti dall'inizio del film, in cui tutti i suoni sono completamente assenti per circa 10 secondi. Mentre le immagini continuano a scorrere, non sentirete nessun audio. E' una scelta artistica del regista.

Come saprà benissimo chi ha visto L'Episodio 8 di Star Wars, i 10 secondi di completo silenzio audio nel film di Johnson arrivano dopo il sacrificio del personaggio di Laura Dern, l'Ammiraglio Holdo, che sceglie di rimanere a bordo di una nave completamente evacuiata per guidarla verso quelle dell'Impero, come un kamikaze, e permettere così ai Ribelli di fuggire.