Nastri d'Argento 2024: C'è ancora domani è il Film dell'Anno

News Cinema

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani inaugura l'edizione 2024 dei Nastri d'Argento rivelando che il Film dell'Anno è C'è ancora domani, scritto, diretto e interpretato da Paola Cortellesi.

C'è ancora domani non soltanto superato i 30 milioni di Euro di incasso totale, ma ha già vinto un Nastro d'Argento. Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha annunciato questa mattina che l'esordio da regista di Paola Cortellesi si è aggiudicato il titolo di Film dell'Anno. Con la sua splendida fotografia in bianco e nero che ci riporta all'immediato dopoguerra, a una Roma che fatica a uscire da una condizione di povertà e a un modello di famiglia (e società) patriarcale, l'attrice ha saputo raccontare, fra dramma e commedia, la condizione femminile di ieri e la violenza domestica, difendendo i diritti delle donne e rendendo omaggio al cinema di una volta: quello del neorealismo e delle commedie amare. Lo ha fatto scegliendo interpreti di primo piano, che vanno da Valerio Mastandrea a Giorgio Colangeli, da Emanuela Fanelli a Vinicio Marchioni.

La motivazione del Nastro d'Argento per il Film dell'Anno a C'è ancora domani

Di C'è ancora domani non verrà premiata soltanto la regista, ma anche gli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda e il cast principale, a cui dobbiamo aggiungere Romana Maggiora Vergano. Inoltre, come ogni anno, nella serata dei Nastri d'Argento sarà premiata anche la creatività dell'intera squadra che ha reso possibile il film.

Ecco la motivazione del Nastro D'Argento per il Film dell'Anno a C'è ancora domani:

L'esordio di Paola Cortellesi dietro la macchina da presa, oltre i titoli che saranno votati a Maggio, ha già dimostrato di meritare una particolare sottolineatura di eccellenza con un riconoscimento che premia - oltre il clamoroso risultato degli incassi - l'originalità e il valore di un film che continua a far parlare un Paese. C'è ancora domani ha dimostrato fin dal debutto una vera e propria svolta non solo nel rapporto col pubblico, ma anche nella capacità di leggere nella storia di una donna di ieri temi che toccano un nervo scoperto nella società e nella tragica quotidianità di un tempo che per le donne non sembra aver cancellato violenza di genere né discriminazione.

Paola Cortellesi ringrazia

Commossa dal riconoscimento, Paola Cortellesi ha dichiarato:

Sono felice che il Nastro d'Argento per il Film dell'Anno sia stato assegnato a C'è ancora domani. Ringrazio la Presidente Laura Delli Colli e il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani per questo prestigioso riconoscimento che, oltre a me, celebra tutta la squadra artistica e tecnica e riconosce il valore di ogni singolo contributo. Un Nastro che dedico a tutte le persone che mi hanno dato fiducia sin dal primo giorno e che hanno lavorato al mio fianco con passione e gentilezza.

La notizia del Nastro per il Film dell'anno a C'è ancora domani dà ufficialmente il via alle iniziative dei Nastri d'Argento 2024, che si inaugurano a Gennaio con i Premi per i Documentari e, dopo i Cortometraggi, si concluderanno a giugno con la consegna dei Nastri d'Argento per il Cinema anticipati dalla quarta edizione dedicata alle Grandi Serie.