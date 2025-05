Narnia, anche Carey Mulligan si unisce al reboot di Netflix

News Cinema

Greta Gerwig è al lavoro sul reboot di Narnia approvato da Netflix e il suo cast ha aggiunto anche un’attrice candidata agli Oscar. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Carey Mulligan dovrebbe dare un prezioso contributo al cast ricoprendo un ruolo chiave. Pur non anticipando dettagli in merito, il magazine americano ha svelato un importante dettaglio in merito all’adattamento di Greta Gerwig.

Narnia, Carey Mulligan si unisce al cast del reboot di Greta Gerwig

Secondo The Hollywood Reporter, la regista non adatterà per primo Il Leone, La strega e l’Armadio, che risulta sicuramente più popolare, bensì partirà da Il nipote del mago, nato come prequel. In realtà, nonostante sia diventato estremamente popolare anche grazie ai precedenti adattamenti cinematografici, Il Leone, La strega e l’Armadio non è il primo racconto nella cronologia della storia. Il nipote del mago è uscito nel 1955 ed è il sesto volume della saga ma, dal punto di vista cronologico, è ambientato prima del volume originale per cui è da intendersi come un prequel.

La storia de Il nipote del mago racconta di Digory e Polly, che vivono a Londra e finiscono per essere catapultati in un mondo sconosciuto grazie allo zio di Digory, Andrew. Scoprono così che esiste un mondo magico chiamato Narnia, ma lungo il cammino s’imbatteranno anche in una minaccia, la strega malvagia Jadis. Il casting di Narnia è attualmente in corso, ma qualche settimana fa è stato reso noto che la potente e malvagia strega in questione avrà le fattezze di Emma Mackey (Sex Education). Daniel Craig, invece, interpreterà l’aspirante mago Andrew, mentre Meryl Streep presterà la sua voce al Re dei Re, Aslan il Leone. Chi interpreterà, quindi, Carey Mulligan? Secondo The Hollywood Reporter, l’attrice candidata agli Oscar sarà la madre di Digory, una donna gravemente malata. Negli ultimi mesi l’adattamento di Greta Gerwig ha animato il dibattito e pare che, oltre ad una distribuzione in streaming, il film stia pianificando anche un’uscita in IMAX.