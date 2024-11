News Cinema

Napoli - New York, un viaggio di scoperta: video intervista con Gabriele Salvatores

Due bambini si imbarcano per l'Atlantico lasciando le maceria dell'Italia del primissimo dopoguerra. Napoli New York è tratto da un soggetto rimasto nascosto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Ne parliamo con il regista Gabriele Salvatores in questa video intervista.