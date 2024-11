Napoli - New York, in cerca di solidarietà: video intervista con Pierfrancesco Favino

News Cinema

Un ruolo di adulto accogliente che porta l'aria di casa a due bambini in cerca di fortuna e di un viaggio che li cambierà per sempre. Pierfrancesco Favino è fra gli interpreti della fiaba di formazione Napoli - New York. Lo abbiamo intervistato.

Per lui New York è casa da molti anni, anche se fa servizio sulle navi che la collegano all'Italia. Insieme alla moglie, interpretata da Anna Ammirati, Pierfrancesco Favino rappresenta il facilitatore, la nuova possibile famiglia, sicuramente un luogo caldo in cui i due bambini viaggiatori e protagonisti di Napoli - New York possono sentirsi un po' a casa. Tratto da un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli rimasto nel cassetto per decenni, il film segna il ritorno del premio Oscar Gabriele Salvatores ed è in sala per 01 distribution

Abbiamo incontrato Pierfrancesco Favino in questa video intervista su Napoli - New York.