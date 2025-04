Nanni Moretti è stato dimesso dall'ospedale

News Cinema

Sta sempre meglio Nanni Moretti dopo l'intervento cardiologico necessario nei giorni scorsi. Notizie positive e una dimissione dall'ospedale che confermano una ripresa decisa del regista che ha addirittura partecipato seppure via telefono a un festival.

L'intervento d'urgenza di angioplastica e la crisi cardiaca sembrano ormai alle spalle per Nanni Moretti. Una delle varie buone notizie delle ultime ore per il regista romano dopo la paura legata all'infarto, con pronto ricovero all'ospedale San Camillo di Roma, per fortuna a poca strada dalla casa del regista nel quartiere Monteverde. Moretti è stato dimesso e addirittura ha partecipato, seppure con una telefonata rilanciata ai presenti in viva voce, alla manifestazione della Cineteca Nazionale, Festival Custodi di sogni, organizzata alla Casa del Cinema di Roma.

"Mi spiace non essere lì", ha detto a una sala evidentemente felice e partecipe con piacere del miglioramento delle sue condizioni di salute. Un applauso e un sospiro di sollievo per i tanti appassionati di cinema e di questo autore che rappresenta uno degli orgogli nazionali anche all'estero, dove è da sempre molto apprezzato. Ha poi presentato a suo modo la proiezione di Ecce bombo, appena restaurato, a cui era previsto partecipasse, con ricordi pieni di ironia e qualche curioso aneddoto sulla lavorazione.

"Questi ultimi anni ogni tanto vedo degli esordi, film di giovani e mi dico, perché Ecce bombo ha avuto tutto quel successo e questi film no? In quel film c'era qualcosa che forse a me sfuggiva. La mia è stata forse una generazione considerata troppo ideologica, seriosa, incapace di ridere di sé stessa. Forse fu quello il motivo del successo. Però va detto che è anche un film doloroso".