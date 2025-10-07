Nanni Loy L'Autore oltre lo specchio: una giornata di convegno a Roma per il centenario del regista

News Cinema

Attore, regista cinematografico, personaggio televisivo innovativo: Nanni Loy è stato tutto questo e molto altro. Per ricordarne la figura, venerdì 10 ottobre a Roma a Palazzo Valentini si terrà una giornata di convegno.

Per i boomer, Nanni Loy è stata una figura fondamentale negli anni formativi: attore, regista, protagonista di programmi come Candid Camera e Viaggio in seconda classe, indimenticabile Marcovaldo televisivo dai racconti di Italo Calvino, autore di film divertenti come Audace colpo dei soliti ignoti (nella foto, sul set) ma anche drammatici come Detenuto in attesa di giudizio. Alla sua figura, in occasione del centenario della nascita (era nato a Cagliari il 28 ottobre 1925) e del trentennale della morte, viene dedicata una intera giornata di Convegno di Studi a Palazzo Valentini, a Roma, venerdì 10 ottobre, il cui programma vi comunichiamo, come da comunicato stampa. L'ingresso è libero con prenotazione a casacommediaitaliana@libero.it.

Nanni Loy L'autore oltre lo specchio: il convegno

In occasione del Centenario dalla nascita e del Trentennale dalla scomparsa di Nanni Loy, tra i più illustri autori del Cinema Italiano, l’Associazione Culturale Casa della Commedia all’Italiana, fondata da Claretta Carotenuto e Steve Della Casa, presenta un Convegno di studi orientato alla divulgazione della memoria storica del regista presso le giovani generazioni di studenti, spettatori e appassionati. L’evento speciale si terrà il 10 Ottobre presso la Sala Giorgio Fregosi a Palazzo Valentini e sarà realizzato con il Patrocinio di Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla giornata della Memoria, Comune di Cagliari, Comune di Fiumicino, Regione Campania, Rai, Titanus, con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con la collaborazione di Rai Teche e in partenariato con : AIC, ANANC, Archivio storico del cinema italiano Onlus, ASC, CSC, Cineteca Umanitaria Sarda, Fondazione Museo Luigi Magni e Lucia Mirisola, Libera Università del Cinema, Sapienza Università di Roma e Radio Roma Capitale La giornata, che si protrarrà dalle 9:00 alle 19:00, offrirà un’opportunità unica per riscoprire ed esplorare l’intero arco della carriera cinematografica e televisiva di Loy attraverso vari di appuntamenti culturali esclusivi, arricchiti da proiezioni di rarissimi materiali d’archivio, testimonianze e aneddoti, in modo da offrire inedite prospettive sullo spessore umano e artistico del regista.

Aprirà i lavori del Convegno Steve Della Casa, Conservatore Cineteca Nazionale, e a seguire in ordine d'intervento parteciperanno: Franco Grattarola, Marco Cucurnia, Enrico Bernard, Alberto Pallotta, Andrea Pergolari, Graziano Marraffa, Massimiliano Artibani, Francesco Sala e Gianni Virgadaula. La giornata di studio vedrà la partecipazione degli studenti/studentesse de La Sapienza Università di Roma e sarà moderata da Graziano Marraffa, Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano. Dotato di un particolare sguardo ironico nei confronti della società, costantemente animato da uno sguardo etico e dalla passione civile, Loy ha sviluppato la propria filmografia nel segno della varietà, alternando il genere ultra-popolare della Commedia all’Italiana, Audace colpo dei soliti ignoti e Amici miei atto III, all’indagine storica e sociologica, Le quattro giornate di Napoli e Detenuto in attesa di giudizio. In ambito televisivo, ha genialmente innovato lo stile d’inchiesta degli anni ’60 introducendo in Italia il format americano denominato “candid camera”: nel celebre programma in “Specchio segreto” (1963), sceneggiato insieme a Giorgio Arlorio, il regista si è messo in gioco anche come attore ed è stato protagonista di gag paradossali mentre i cittadini comuni venivano ripresi a loro insaputa da una cinepresa nascosta. Al termine del Convegno, si svolgerà la “Serata d’onore per Nanni Loy”, moderata da Marco Giusti, saggista, critico e autore televisivo, alla presenza di famigliari di Loy, colleghi di lavoro, professionisti e personalità della Cultura e dello Spettacolo che forniranno la loro testimonianza. In questo ambito verrà proposta anche una videointervista esclusiva di Gloria Satta a Lino Banfi, che con Loy girò Detenuto in attesa di giudizio.

Il programma della giornata del 10 Ottobre 2025

9.00: Ingresso e accreditamento 9.30 - 9,50: Inizio dei lavori, saluti istituzionali dell’On. Yuri Trombetti (Presidente Commissione Patrimonio Roma Capitale) e dell’On. Massimo Zedda (Sindaco Comune di Cagliari), saluti introduttivi di Claretta Carotenuto (Presidente Ass.Cult. Casa della Commedia all’Italiana) e Tommaso Loy (figlio dell’Autore). Prima parte del Convegno di studi a cura della “Casa della Commedia all'Italiana” Mattino 9.50 – 10,00: Introduzione ai lavori del Convegno a cura di Graziano Marraffa per gli studenti universitari di “Sapienza Università di Roma” e di altri istituti universitari 10.00 – 11.00: Proiezione Documentario La tv di Nanni Loy (2005), di Elvira Carteny e Maria Pia Orlandini, regia di Mimma Fortuna, per gentile concessione di Rai Teche 11.00 - 11.20: Pausa caffè. Inizio Convegno, moderatore Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano) 11.20 - 11.40: Steve Della Casa (Conservatore Cineteca Nazionale) "Nanni Loy allievo del CSC e aiuto regista"; 11.40 – 12.00: Franco Grattarola (Scrittore e saggista) "L'esordio in coppia con Gianni Puccini"; 12.00 - 12.20: Marco Cucurnia (Regista) "L’eredità di Mario Monicelli"; 12.20 - 12,40: Enrico Bernard (Drammaturgo, regista e italianista) "Il cinema contro la guerra"; 12.40 -13.00: Alberto Pallotta (Scrittore e saggista) "La tv tra inchiesta, commedia e letteratura"; 13.00: Light lunch nella Sala delle Bandiere.

Seconda parte del Convegno di studi a cura della “Casa della Commedia all'italiana”. 14.40 - 15.00: Andrea Pergolari (Scrittore e saggista) "La commedia a episodi"; 15.00 - 15.20: Graziano Marraffa (Presidente Archivio Storico del Cinema Italiano) "La commedia civile"; 15.20 - 15.40: Massimiliano Artibani (Prof. “Libera Università del Cinema”) "L'altra Napoli"; 15.40 - 16.00: "Il cinema televisivo" (contributi video); 16.00 – 16.20: Francesco Sala (Saggista) e Gianni Virgadaula (Regista e saggista) "I progetti inediti"; 16.20 – 16.40: Conclusione dei lavori ed eventuale intervento del pubblico; 16.40 - 17.00: Pausa caffè; 17.00 – 18,30: Serata d'onore per Nanni Loy. Alla presenza di famigliari, colleghi di lavoro, professionisti e personalità della Cultura e dello Spettacolo che testimonieranno i loro rapporti intercorsi con l’Autore. Partecipano: Elvira Carteny, Alexandra Celi Lazar, Ida Di Benedetto, Franco Ferrini, Sandra Infascelli, Guglielmo Loy, Imma Piro, Francesco Ranieri Martinotti, Adriana Russo, Nino Russo. La videointervista a Lino Banfi è a cura di Gloria Satta, altre video testimonianze: Claudio Cirillo, Sergio D’Offizi, Nicola Di Francescantonio, Leo Gullotta. L’incontro è moderato da Marco Giusti (Saggista, critico cinematografico e autore televisivo); 18.30 - 19.00: Cocktail finale