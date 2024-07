My Spy La Città Eterna: il trailer del film in streaming su Prime Video

News Cinema

Sequel della commedia d'azione del 2020 con Dave Bautista e Chloe Coleman, è già disponibile sulla piattaforma di Amazon.

Nel 2020 Dave Bautista e Chloe Coleman sono stati protagonisti della commedia d'azione My Spy, nella quale una sveglissima ragazzina di nove anni costringeva un agente della CIA a insegnarle il mestiere.

Ora Bautista e Coleman tornano a far coppia sullo schermo con My Spy La Città Eterna, sequel di quel primo film che, come suggerisce il titolo, ha Roma come location principale.

Qui di seguito la trama e il trailer del film, che già disponibile in streaming su Prime Video ed è nuovamente diretto da Peter Segal (Agente Smart - Casino totale, 50 volte il primo bacio). Nel cast ci sono anche Ken Jeong e Kristen Schaal, già presenti nel primo film, e ancora Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg.

Quando il coro del liceo di Sophie (Coleman) viene selezionato per una tournée italiana che culminerà in un'esibizione per il Papa nella Città del Vaticano, JJ (Bautista) vede in questa occasione un'opportunità per legare con la sua nuova figliastra e così si offre volontario per accompagnare il gruppo attraverso i canali veneziani, i famosi ponti di Firenze e i luoghi più iconici di Roma. Inaspettatamente, scoprirà che lui e Sophie sono diventati pedine inconsapevoli di un complotto terroristico che potrebbe porre fine al mondo così come lo conosciamo.