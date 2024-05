Muzzle City of Wolves: in lavorazione in sequel di Muzzle, tornano Aaron Eckart e il suo cane poliziotto

News Cinema

A un anno di distanza dal film d'azione e di vendetta Muzzle, Aaron Eckhart torna a interpretare il poliziotto Jake Rosser nel sequel, che si intitola Muzzle: City of Wolves e promette più tensione e più rabbia.

Aaron Eckhart torna a interpretare il poliziotto Jake Rosser nel sequel di Muzzle, che si intitola Muzzle: City of Wolves e vede nuovamente dietro alla macchina da presa John Stalberg Jr. Siamo sempre nell'ambito dell'action thriller e, accanto al protagonista, c'è ancora un amico a 4 zampe dell’unità cinofila K9. Ci sono poi i buoni e i cattivi, che in questo caso sono anche corrotti.

Non sappiamo quando comincerà la lavorazione del film, ma il regista è felicissimo di immergersi nuovamente nell'universo di Muzzle e di dirigere ancora una volta Aaron Eckhart. Ecco come descrive il personaggio principale del film e cosa dobbiamo aspettarci da Muzzle 2:

Jake Rosser è un eroe imperfetto di cui abbiamo bisogno in questo momento, che si muove sul confine fra la giustizia e la vendetta. In questo sequel ci siamo superati. Aspettatevi azione cruenta, tensione al cardiopalma e sacrosanta rabbia a più non posso. Non tireremo nessun pugno, proprio come Jake, che questa volta ha in serbo più di una sorpresa.

Muzzle City of Wolves: la trama

Cosa accade in Muzzle: City of Wolves? Prima di dirvelo dobbiamo fare un salto all'indietro e ripassare la trama del primo film, uscito nel 2023. Senza svelarvi troppo, nel caso intendiate vedere Muzzle, vi diciamo che Jake Rosser cercava di scoprire chi avesse ucciso il suo precedente cane poliziotto. Questa volta, invece, troviamo il protagonista del film alle prese con un fastidioso disturbo post traumatico da stress mentre cerca di godersi un'esistenza pacifica con la sua famiglia e il suo compagno di lavoro a 4 zampe, che finalmente è in pensione. La loro tranquillità viene però guastata dall'attacco di una crudele gang, dietro la quale si nasconde un sottobosco criminale fatto di poliziotti disonesti e narcotrafficanti. Intenzionato a proteggere la sua famiglia, l'uomo tornerà in azione, al fianco di un giovane cane chiamato Argos.