Muzzle: Aaron Eckhart e il suo cane cercano vendetta nel trailer del film

News Cinema

Appena arrivato nelle sale USA, Muzzle ci mostra un Aaron Eckhart molto arrabbiato che, insieme al suo nuovo cane, vuole farsi giustizia. L'attore interpreta il poliziotto di un'unità cinofila, e le sue gesta le possiamo osservare nel trailer del film.

Ci sono attori che, per il loro aspetto fisico o per il modo di recitare, o perché hanno fatto un primo film memorabile, vengono inevitabilmente identificati con un determinato genere cinematografico. A questo gruppo non proprio fortunato non appartiene Aaron Eckhart, che ha lavorato per autori indipendenti e registi legati alle major, in film di supereroi e commedie romantiche. Prossimamente gli Stati Uniti lo vedranno protagonista, insieme a un pastore tedesco femmina, di un poliziesco intitolato Muzzle di cui è appena uscito il trailer.

Muzzle: trama e interpreti

In inglese la parola muzzle significa museruola, e se il film con Aaron Eckhart si intitola così è perché il cane lupo che il poliziotto Jake Rosser sceglie come compagno di missioni di un'unità cinofila K-9 dovrebbe sempre indossarne una, vista la sua ferocia. Muzzle è anche una storia di vendetta, perché qualcuno ha ucciso il precedente amico a 4 zampe di Rosser e l'uomo vuole scoprire l'identità del colpevole (o dei colpevoli). La vicenda si svolge a Los Angeles e nel cast del film ci sono anche Stephen Lang, Kyle Smithson e Diego Tinoco. La regia è di John Stalberg Jr.

Il trailer di Muzzle

Nel trailer di Muzzle, Aaron Eckhart non sorride praticamente mai, perché il suo personaggio è molto arrabbiato e vuole rifarsi su chi lo ha privato del suo vecchio aiutante. Anche il cane, che si chiama Socks, non è esattamente un animale pacifico. Sul manifesto ufficiale del film, infatti, hanno entrambi l'aria molto minacciosa In America Muzzle è uscito ieri, tanto al cinema quanto sulle piattaforme streaming.