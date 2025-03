Muori di lei, passioni e thriller in pandemia: incontro con Stefano Sardo, Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta

News Cinema

Una coppia in casa durante la pandemia, una vicina appena arrivata e una vita quotidiana sconvolta da un'inattesa passione che porterà a conseguenze inattese. Muori di lei si muove fra romantica passione e noir notturno. Abbiamo intervistato il regista Stefano Sardo e i protagonisti Riccardo Scamarcio, Maria Chiara Giannetta e Mariela Garriga.

Una coppia divisa dalla pandemia, con lei medico che torna a casa appena per dormire dopo lunghe ore in ospedale a fronteggiare la crisi, mentre lui è impegnato in lezioni via zoom come insegnante. C'è però una nuova vicina, affascinante e misteriosa, con cui il protagonista inizierà una torrida storia di passione e sesso.

Un bell'appartamento del centro di Roma fa da sfondo a una storia che passa dal romanticismo al noir criminale. Secondo film dello sceneggiatore Stefano Sardo, che ha scritto il film insieme a Giacomo Bendotti, Muori di lei arriva in sala per Medusa Film. Protagonisti Riccardo Scamarcio e Maria Chiara Giannetta, insieme a loro la "tentatrice" Mariela Garriga.

