Muore a 53 anni Morgan Spurlock, regista del documentario candidato all'Oscar Super Size Me

Nel 2004 il suo documentario Super Size Me fece scalpore, fu candidato all'Oscar e vinse molti premi. A questo Morgan Spurlock, morto a soli 53 anni il 23 maggio per un tumore, ha fatto seguire altri lavori, come One Direction: This is Us. Ne ricordiamo la carriera.

E' arrivata la notizia della morte, a soli 53 anni, del regista e produttore Morgan Spurlock, diventato famoso per il documentario candidato all'Oscar Super Size Me, in cui sperimentava in prima persona per un mese la dieta extralarge dei fast food americani, con le ovvie conseguenze per la salute. Spurlock è morto per le conseguenze di un tumore dal quale era affetto da tempo e che speriamo non avesse a che fare con quel suo bizzarro esperimento alimentare. Ma non era stato solo il regista di quel documentario, che se non avete visto vi invitiamo a recuperare.

Morgan Spurlock: la carriera

Prima di realizzare Super Size Me, Morgan Spurlock era un commediografo. Tra le sue bizzarre creazioni, iniziata su Internet e portata poi su MTV, il format I Bet You Will, in cui convinceva gente a fare e mangiare cose schifose in cambio di soldi. L'idea per il documentario candidato all'Oscar gli venne quando, a casa per Thanksgiving coi genitori, mentre guardava la tv vide la notizia di due ragazze che avevano fatto causa a McDonald's per la loro obesità. Nel film si sottopose per un mese a una dieta di 3 pasti di McDonald's al giorno, senza rifiutare i menu extralarge, quando gli erano offerti. Alla fine dell'esperimento era ingrassato di 11 chili, gonfio, con problemi al fegato e di depressione. Per tornare al peso di prima impiegò, con una dieta detox studiata dalla sua fidanzata del tempo e in seguito diventata famosa, 14 mesi. Nel 2017 Spurlock realizzò una sorta di sequel di questo primo film, Super Size Me: Holy Chicken! in cui, da proprietario adesso di un fast food, indaga sull'industria delle carni avicole, ma il film ebbe problemi di distribuzione in seguito alle accuse di molestie sessuali mosse all'autore, mentre più visto fu il suo secondo documentario, del 2008, Where In the World is Osama bin Laden? Un altro dei suoi importanti lavori nasce dalla collaborazione con Harry Knowles e Stan Lee, per il bellissimo documentario Comic-Con Episode IV: A Fan's Hope.