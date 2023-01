MUBI: le novità di febbraio della piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità

News Cinema

La scelta di Anne, Tromperie, Park Chan-wook, Lars von Trier e molto altro in arrivo il mese prossimo su una delle migliori piattaforme streaming a disposizione dei cinefili italiani. Ecco gli highlight di tutte le novità disponibili a febbraio su MUBI.

La grande differenza tra MUBI e le altre piattaforme di streaming a disposizione dei cinefili italiani, oramai lo sappiamo, non è solo che su MUBI ci si concentra su titoli di elevata e riconosciuta qualità cinematografica, ma ancora di più che la scelta di quel che viene proposto mese per mese al pubblico è frutto di un'attenta curatela: di una selezione fatta con attenzione e con criterio.

E vediamo quindi quali sono i film che, frutto di questo lavoro, saranno disponibili a febbraio 2023 su MUBI.

Si comincia con due titoli francesi di grande importanza: il primo è La scelta di Anne - L'Événement di Audrey Diwan, il film tratto dal romanzo della premio Nobel Annie Ernaux che ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2021, rivelando al mondo il talento della sua regista (alla sua opera seconda) e della protagonista Anamaria Vartolomei, che ha vinto il premio alla Migliore Promessa Femminile agli ultimi César.

Il secondo è invece il recente lavoro di un regista affermato come Arnaud Desplechin, che in Tromperie - Inganno ha adattato a modo suo il romanzo omonimo di un altro grandissimo scrittore come Philip Roth e che, con le interpretazioni intensissime di Léa Seydoux e Denis Podalydès, racconta di uno scrittore che, nella Londra degli anni Ottanta, nella incontra regolarmente la sua amante e riflette sulle donne che ha amato nella sua vita, usando i ricordi per le sue elucubrazioni letterarie.



La scelta di Anne - L'Événement: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Tromperie - Inganno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Park Chan-wook sta per tornare nei cinema italiani col suo nuovo, e imperdibile, Decision to Leave, e MUBI decide quindi di omaggiare questo straordinario regista coreano proponendo ai suoi abbonati il suo primo successo internazionale, Joint Security Area (elegantissimo poliziesco che racconta delle indagini su un misterioso incidente avvenuto nella zona demilitarizzata coreana, unico punto di incontro tra le due Coree) e l'erotisissimo, e un po' perverso Mademoiselle, un film un po' thriller un po' storico che racconta di una giovane ereditiera giapponese vittima degli intrighi dello zio e di una ladra coreana che riesce a farsi assumere come domestica e sedurrà la sua padrona.



Mademoiselle: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD